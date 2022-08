L’AP-7 es torna a col·lapsar una setmana més a causa de l’operació retorn

Les carreteres catalanes tornen a viure un episodi de col·lapse per l’operació tornada del cap de setmana. a l‘AP-7 ja hi ha gairebé 10 quilòmetres de cues i uns altres cinc a la C-33 per un accident. En total, una gran quantitat de cotxes continuen el seu camí amb lentitud i en alguns trams fins i tot estan parats. Aquest és un dels majors problemes als quals s’enfronta l’autopista d’ençà que ara fa un any es van obrir les barreres dels peatges. Les aglomeracions, l’augment del trànsit i els accidents són algunes de les conseqüències de què l’AP-7 sigui gratuïta.

🔴 A l'AP-7 ara hi ha uns 8 km de retenció entre la Granada i Sant Sadurní d'Anoia ➡ Barcelona i Girona pic.twitter.com/rh0G7pjR3S — Trànsit (@transit) August 28, 2022

L’AP-7 torna a viure més cues a causa del retorn de tots els que han decidit passar el cap de setmana, o en alguns casos les vacances d’agost, fora dels nuclis urbans, sobretot de Barcelona. Entre la Granada i Sant Sadurní d’Anoia, en direcció Barcelona i Girona hi ha fins a vuit quilòmetres de retencions a causa de la gran afluència de cotxes que té aquesta autopista. Tot i això, no és l’única que ha patit retencions. De fet, a la C-58 hi ha un quilòmetre de retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, en direcció Barcelona. En aquest cas hi ha hagut un accident que ha obligat a tallar un carril de circulació. Aquesta mateixa incidència també provoca les retencions de la C-33, que ja acumula cinc quilòmetres de cues en direcció a la capital catalana.

⚠ A la C-58 encara hi ha 1 km de retenció entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat ➡ Barcelona per un #accident que talla un carril #precaució



🔴 Aquesta incidència també provoca 5 km de retenció a la C-33 de la Llagosta a Barcelona ➡ sud pic.twitter.com/1mvpVvXUaM — Trànsit (@transit) August 28, 2022

El retorn a la capital

Fins a 202.053 vehicles han tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge entre les 12.00 i les 21.00 hores, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Això suposa el 85,62% dels 236.000 trajectes previstos durant l’operació tornada de les vacances d’estiu, que es donarà per tancada a la mitjanit.