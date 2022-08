Un any de la fi dels peatges: accidents, trànsit i nous mètodes de pagament

El 31 d’agost del 2021 els peatges van deixar de ser de pagament a les autopistes AP-7, AP-2, C-32 i C-33. D’aquesta manera, el govern espanyol va decidir no renovar la concessió que tenien aquestes carreteres i, per tant, les van alliberar. El que sembla ser una aposta pel futur ha acabat convertint-se, un any després, en més aviat un contratemps. De fet, l’augment de trànsit, els accidents i la caiguda d’ingressos per IBI d’algunes localitats han acabat constatant que l’obertura de peatges potser no va acabar sent una gran decisió, o almenys no en les magnituds en les que s’esperava.

Un dels efectes més evidents de la retirada dels peatges ha sigut l’augment de cotxes. A Lleida, el trànsit de vehicles per l’AP-2 de Lleida a Montblanc ha augmentat un 89,89% des que es va treure el pagament, l’1 de setembre. Segons el Ministeri, aquest tram registra un volum de trànsit diari de 18.231 vehicles, mentre que el 2019 era de 9.601. Del total, el 65,5% corresponen a vehicles lleugers i el 34,4% a vehicles pesants. En el cas dels camions, segons dades facilitades pel subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, l’augment del seu pas per l’autopista suposa un 164% en comparació a fa un any.

L’autopista AP-7 / ACN

La gratuïtat de l’AP-2 al seu pas per Lleida també ha motivat la reivindicació de més accessos per tal de fer-la més permeable. Així, la Diputació de Lleida va presentar un estudi per fer-ne cinc i després de reunir-se amb representants del Ministeri, s’ha aconseguit que se’n projectin dos, un a Castelldans, a les Garrigues i l’altre a Vimbodí, al límit de la demarcació amb Tarragona. Això no obstant, l’Estat ja ha anunciat també que s’estudiaran nous accessos a Seròs i a Artesa de Lleida, al Segrià.

Nous mètodes de pagament

En el moment de la retirada dels peatges, la titular del ministeri de Transports, Raquel Sánchez, ja va dir que el pagament es recuperaria “en un futur”, amb un sistema “no assimilable al peatge tradicional“. Segons va indicar la ministra, l’executiu espanyol contemplava començar a aplicar el nou sistema de pagament a partir del 2024, malgrat que el mecanisme encara està per concretar.

Des del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, el moviment veïnal per l’alliberament de les autopistes s’ha rebatejat ara com a “Mai Més Peatges”. Després de la retirada de les tanques, refermen la seva oposició a tornar a pagar per circular per les vies ràpides al mateix temps que reitera la seva demanda de millores a l’AP-7 i l’N-340. L’entitat rebutja que s’usin les xifres de sinistralitat i les cues per crear un clima d’opinió que justifiqui la imposició de nous mètodes de pagament, com la vinyeta. “La gent dirà que les xifres són escandaloses, però són pràcticament les que teníem, amb una diferència: l’N-340 porta prop de 32 mesos sense cap mort. Era una via que tenia de 12 a 14 víctimes mortals cada any”, apunta el portaveu de l’entitat, Llorenç Navarro.