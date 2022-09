Retencions a l’AP-7 per la caiguda d’un arbre per la tempesta

Les tempestes continuen fent estralls a Catalunya. La pluja ha fet caure un arbre a l’autopista AP-7 a l’alçada de Maçanet de la Selva aquest divendres a la tarda. Com a conseqüència s’ha hagut de tallar un carril de la via en sentit nord i això s’ha traduït en retencions de més de 10 quilòmetres. Així ho ha confirmat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquesta tarda de divendres. Els fets han passat cap a les 17:30 de la tarda, quan un arbre ha caigut per les intenses precipitacions que estava patint la zona. De fet, també ha caigut calamarsa amb pedres de gran mida.

A banda d’aquest arbre també n’ha caigut un altre a la zona de vies, amb el resultat que la circulació de trens ha quedat interrompuda a les línies R1 de Rodalies i de Regionals entre Blanes i Maçanet Massanes. A banda de la caiguda d’aquest arbre, a conseqüència d’aquesta tempesta ha quedat prohibit banyar-se a totes les platges de Pineda de Mar, Santa Susanna, Sant Feliu de Guíxols, Sant Vicenç de Montalt i Calonge per tempestes elèctriques. En totes aquestes platges hi ha hissada la bandera vermella.

Pedregada impressionant al Mas de Barberans

A Catalunya continuen produint-se importants pedregades com les que aquesta setmana han causat la mort d’una nena de només 20 mesos d’edat. De fet, a la Bisbal d’Empordà s’ha registrat la pedra més gran en els últims vint anys: mesurava fins a 10 cm. En aquest marc, fa aproximadament 15 minuts ha caigut una gran pedregada al Parc Natural dels Ports, al terme del Mas de Barberans. Un usuari ho ha compartit a Twitter amb dues fotos que mostren la mida de les pedres que han caigut. “Ens hem escapat d’una pedregada impressionant!”, diu l’usuari en el tuit. “Pedres com punys!”, escriu juntament amb les fotos.