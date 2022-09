Quines comarques s’escaparan de la pluja aquest cap de setmana

Catalunya encadena una setmana de fortes tempestes i temperatures baixes, una situació que aquest cap de setmana sembla estabilitzar-se, però no a tot arreu. De moment, el territori s’ha vist immers -de manera general- en diferents episodis de grans ruixats acompanyats de ràfegues de vent molt fortes. En aquest sentit, no hi ha hagut ciutat o municipi català que s’hagi salvat d’aquest fenomen. Tot i això, sembla que hi haurà afortunats que el cap de setmana no patiran de tan a prop, aquest mal temps que està fent que l’estiu s’escurci. La costa, i l’interior de Catalunya es convertiran en les zones més afectades per les pluges.

L’inici de curs i el final de les vacances estan sent atacs per un temporal que vol fer que l’estiu sigui més curt. D’aquesta manera, aquesta última setmana el mal temps ha marcat el tempo i no ha deixat respirar Catalunya, ja que gairebé tot el territori ha estat sotmès a canvis durs de temps, amb fortes ràfegues de vent, pluges intenses i una baixada considerable de les temperatures. Per aquest cap de setmana, però, no tot Catalunya patirà aquests canvis de temps. De fet, hi ha un repartiment del mal temps per diferents zones, que anirà canviant a mesura que vagin passant els dies.

Paraigües i pluja al centre de Barcelona per Sant Jordi Data de publicació: dissabte 23 d’abril del 2022, 15:16 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

Divendres serà el dia més dur de la setmana per les comarques de la costa, ja que les fortes tempestes resseguiran tota la costa catalana de nord a sud, deixant aiguats a totes les comarques costaneres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, caldrà tenir precaució durant tot el matí de divendres, perquè els aiguats seran persistents a la costa i les temperatures continuaran anant a la baixa. Tot i això, a la tarda la situació acabarà afectant també les comarques de l’interior de Catalunya, on els ruixats també seran persistents. El Meteocat també ha demanat precaució a aquestes hores, perquè no només es concentrarà la pluja a la costa, sinó que migrarà cap a l’interior. Així doncs, només les comarques de Lleida seran les afortunades que no veuran una sola gota d’aigua en tot divendres.

Un cap de setmana amb poca aigua

Pel que fa a dissabte, sembla que serà el petit oasi enmig de les tempestes. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, només plourà al Pallars Jussà, les Garrigues i la Ribera d’Ebre. En aquest sentit, el matí del primer dia del cap de setmana serà tranquil a la gran majoria de comarques catalanes. Tot i això, el sol tampoc serà un gran aliat del final de la setmana, ja que no hi haurà pluges, però els cels estaran ennuvolats tot el cap de setmana, segons el Meteocat. Pel que fa a la temperatura, les màximes es mantindran per sota els 30 graus tot el cap de setmana, mentre que les mínimes oscil·laran entre els 15 i els 18 graus en pràcticament totes les comarques catalanes.

Diverses persones passegen amb paraigua sota la pluja com podria passar aquest Sant Jordi / EP

La tarda de dissabte ja es complicarà una mica més, ja que tot l’interior català tornarà a tenir pluges, tot i que no seran de la mateixa magnitud que les de divendres sinó que els aiguats seran més lleugers. En aquest sentit, dissabte a la tarda no plourà a la costa, tot i que les temperatures i els forts ruixats de la setmana no hauran contribuït al bon estat de l’aigua del mar. Encara que les autoritats no s’han pronunciat, ens podríem trobar davant d’un altre tancament de les platges per mal estat de l’aigua. Per contra, diumenge serà un dia més tranquil, ja que els ruixats no s’acumularan i continuaran fugint cap a fora de Catalunya. En aquest sentit, es podrien veure pluges a les comarques de l’interior igual que el dissabte, però en cap cas arribaran a ser tan grans com les que hem vist durant la setmana.