Les platges que no estaran disponibles a causa dels ruixats

Les pluges segueixen afectant a tot el territori català. Després d’una setmana de ruixats intermitents a bona part del territori sembla que el temps acabarà millorant. Tot i que aquest dijous la pluja segueix omplint els mapes de Catalunya, aquest cap de setmana tornarem a gaudir de dies solejats a pràcticament tot el territori. El que no ha gaudit d’aquesta sort són les platges catalanes, que després de pluges intenses han acabat malmeses, deixant-ne moltes sense poder ser utilitzades a causa de les condicions del mar. El Meteocat ha emès un avís per mal estat de la mar i Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat per onatge. Es poden produir onades superiors als 2,5 metres (maregassa) a la costa de l’Alt Empordà a partir d’aquest dijous a la tarda i fins divendres al migdia.

El cap de setmana arriba tranquil, amb temperatures altes i sense pluges a Catalunya. Així ho indica el radar del Meteocat, que ha assegurat que les pluges acabaran entre aquesta tarda i divendres al matí. D’aquesta manera, arriba un cap de setmana amb sol i bones temperatures, perfecte per gaudir de dies de platja. Tot i així, pels que aprofiten tot el cap de setmana, hauran d’esperar a dissabte, ja que per culpa de les pluges, gran part de les platges de Catalunya tindran mala mar fins almenys divendres a la tarda. Sobretot, hi haurà molt mala mar a les comarques del nord de Catalunya.

Platja de Sitges / Ajuntament de Sitges

També, però caldrà vigilar en les comarques de l’interior, els xàfecs d’aquest dijous al migdia estan sent localment forts i a Vic, s’han enregistrat 24 mm en 30 minuts. Davant d’aquesta afectació i les previsions del Meteocat, el Servei Català de Trànsit demana màxima prudència en els desplaçaments.

Banderes vermelles a Catalunya

Protecció Civil ha informat aquest dijous al migdia que en alguns municipis de la Costa Brava es prohibeix el bany per tempesta elèctrica. Hi ha banderes vermelles en platges com les de Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Per mala qualitat de l’aigua, també es prohibeix el bany a la platja Punta de Roses; a Mas Pinell de Torroella de Montgrí; a la platja del Fòrum a Sant Adrià del Besòs; a Viladecans i a la platja de l’Estany de Gavà.

La platja desallotjada a Altafulla per la fuga de combustible d’una barca / Europa Press

Així doncs, tot i que el cap de setmana podran tornar el banyistes a la platja, aquest final de setmana ja hi haurà bones condicions per anar a refrescar-se. Tot i això, qui gaudirà més de la mala mar són els surfistes que tenen menys de 2 centenars de dies bons l’any per surfejar. En aquest aspecte, les platges no seran aptes per banyar-se, però les ones poden arribar a sobrepassar els dos metres, unes xifres que fan que els surfistes puguin aprofitar dies sencers per poder practicar l’esport, ja que de normal, les platges a l’agost estan plenes de banyistes, el que fa més complicat poder fer surf.

Calamarsades i tornados

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també ha activat l’alerta per possible risc de fortes ratxes de vents i tornados a Barcelona. Segons les últimes dades facilitades per les autoritats, les tempestes que aquest dijous a la tarda assotaran diversos punts del Vallès Occidental i del Baix Llobregat també podrien deixar pedregades a la capital catalana.

En una publicació a través de les xarxes socials, el Meteocat alerta que com a conseqüència d’aquest vent violent, les precipitacions previstes podrien anar acompanyades de la caiguda de pedra d’un diàmetre superior als dos centímetres. Per la seva banda, les fortes ratxes de ven podrien superar els 25 metres per segon de velocitat, arriben a provocar esclafits o inclús petits tornados en alguns punts del territori afectat.