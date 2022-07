Alerta de trànsit: Les ganes de platja congestionen les carreteres catalanes

El bon temps i l’olor de l’estiu fan que, com cada cap de setmana, els ciutadans marxin cap a la costa. Això ha provocat -una altra vegada- retencions a les principals carreteres catalanes, majoritàriament les que porten a llocs de la costa, però el malestar i la congestió es troben a tot arreu. La carretera que de moment té més cotxes fent caravana és l’AP-7, que ja acumula 14 quilòmetres de retencions a Martorell en direcció a Tarragona mentre que en la mateix via en sentit nord hi ha 12 quilòmetres de retencions a l’alçada de Granollers, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

La C-32 en direcció nord al seu pas per Vilassar l’1 d’abril de 2021 a quarts de cinc de la tarda | ACN

Aquest dissabte les carreteres catalanes continuen acumulant cotxes. Tot i que no hi ha cap festiu preparat, el bon temps porta als treballadors a passar un cap de setmana a prop de la platja abans de tornar a a rutina. És per això, que ja no és estrany veure llargues cues a les carreteres. L’AP-7 està sent la carretera més afectada, però també s’estan veient retencions en altres punts de Catalunya. En concret, la C-32 també presenta diversos trams de cues, com els 4,5 quilòmetres al Masnou en sentit Mataró i els dos quilòmetres a Sitges en sentit Tarragona. A la C-35, al seu pas per Llagostera, hi ha dos quilòmetres de retencions en direcció a les platges i quatre mes a la C-63, a Lloret de Mar.

L’AP-7, la carretera més mortífera

Les retencions no només són una situació tediosa pels ciutadans sinó que també és un gran nucli d’accidents. De fet, en un estudi que es va presentar la setmana passada, es catalogava l’AP-7 com una de les carreteres més perilloses, ja que havien augmentat els accidents mortals a aquesta carretera en l’últim any, coincidint amb l’obertura dels peatges. És per aquest motiu que el Servei català de Trànsit demana prudència al voltant, tot i això encara no s’ha trobat una solució funcional per descongestionar les carreteres catalanes.