Aquestes són les comarques en perill per temps violent i forts ruixats

Catalunya es troba en una predicció de fortes pluges imminent. Tot i així, aquesta vegada algunes comarques ho patiran molt més que d’altres. Protecció Civil ha demanat molta prudència en els desplaçaments i activitats a l’exterior a les comarques de l’Ebre i sud de Tarragona per l’avís de temps violent, que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya aquest dimarts. D’aquesta manera, la situació podria anar empitjorant al llarg de la tarda i la nit, on encara hi hauria possibilitat que caigués calamarsa.

Aquest dimarts s’ha presentat com un dia plujós a tot arreu de Catalunya. En aquest sentit, les comarques afectades són Baix Ebre, Baix Camp, Ribera d’Ebre i Priorat, amb xàfecs localment intensos i acompanyats de fortes ratxes de vent. A Aldover (Baix Ebre), s’han superat els 30,7 mm en 30 min i s’han registrat ratxes de vent de 61,6 km/h. El telèfon d’emergències 112 ha rebut de moment 80 trucades relacionades amb les pluges, cap d’aquestes per incidències greus.

Un ciclista i diversos turismes sota la pluja a l’Avinguda Paral·lel de Barcelona aquest estiu | ACN

És per això, que Protecció Civil ha demanat precaució per tal d’evitar accidents davant d’aquest canvi de temps tan ràpid. A més, el Meteocat ha alertat de la possibilitat que aquest dimarts al migdia caigués pedra amb un diàmetre superior als 2 centímetres, així com ratxes de vent de més de 25 m/s, esclafits i/o tornados.

Ruixats i altes temperatures

Un fenómen que s’ha pogut veure durant tot el cap de setmana ha estat la combinació de pluges i temperatures altes. Tot i que ja s’havia dit que les temperatures no baixarien encara que hi haguessin ruixats a tot arreu, cal recordar que no només han estat altes sinó que s’han mantingut per sobre dels 35 graus a bona part del territori. És per això, que en molts casos s’han pogut veure altes temperatures, fins i tot grans onades de calor mentre seguia plovent.