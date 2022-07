Les zones de Catalunya que superaran els 37 graus el cap de setmana del 23 i 24 de juliol

Catalunya no ha deixat de ser un forn des de fa prop d’un mes, però els dies que ens esperen encara seran més complicats. S’espera un cap de setmana de molta calor a tot el país i el temps no donarà una treva fins al dimarts, quan baixaran lleugerament les temperatures. No serà una baixada gaire espectacular ni pronunciada, però sí que es notarà un ambient més fresc a tota Catalunya. Les últimes nits les temperatures mínimes han estat molt elevades, cosa que ha dificultat la conciliació del son a molta gent. De fet, la nit d’aquest dimecres va ser especialment complicada a la demarcació de Tarragona i a la ciutat de Barcelona, amb mínimes de 26 graus en plena matinada. Però, quines són les zones on farà més calor aquest cap de setmana, segons la previsió meteorològica?

Un home amb mal de cap per la calor / Pixabay

El cap de setmana serà molt calorós a tot el país, marcat per l’anticicló i per una bombolla d’aire càlid que entrarà pel sud de la Península Ibèrica. Les temperatures, però, seran especialment complicades a les següents zones de Catalunya, que també són les que tenen més risc d’incendi segons els Agents Rurals i Protecció Civil:

Lleida, un infern de calor aquest cap de setmana

La demarcació de Lleida sol ser la zona més calorosa del país i aquest cap de setmana no serà cap excepció. Ara bé, les temperatures sí que seran una mica més suportables que divendres, quan s’arribarà als 39 graus. Per al dissabte s’esperen 37 graus amb mínimes de 22 a primera hora del matí. Aquest canvi de temperatura de 15 graus entre la matinada i el migdia no és gens habitual, ni tan sols a l’estiu, però sembla ser la tònica habitual de les últimes setmanes, amb grans contrastos. Diumenge s’arribarà fins als 38 graus de temperatura a les hores centrals del dia. Caldrà esperar, doncs, a dimarts perquè les temperatures baixin a temperatures més normals.

La Catalunya Central, el punt més càlid del país

Pel que fa a la Catalunya Central, també es superaran els 37 graus durant tot el cap de setmana amb nits tropicals que no permetran un bon descans a no ser que s’engeguin els aires condicionats. El temps que s’espera és molt de sol amb núvols alts i nuvolades disperses durant tot el dissabte i el diumenge. De fet, el cel estarà marcat per un color calitjós fruit de la calor i de la bossa d’aire càlid que arribarà des de l’Àfrica fins a Catalunya. Ja s’ha activat l’avís per situació meteorològica de perill, especialment per al divendres, quan s’arribarà als 40 graus. Durant el cap de setmana hi haurà 36 graus al migdia amb mínimes de 22 graus.

Les Terres de l’Ebre també patiran un episodi de calor extrema

A les Terres de l’Ebre s’hi esperen 34 graus aquest divendres -que en sensació tèrmica poden escalar fins als 38 per la humitat- i 33 aquest dissabte i diumenge. Per tant, la zona no arribarà a la calor de Lleida i la Catalunya Central, però les temperatures seran igualment molt elevades i la calor serà difícil de portar durant aquest de setmana.

Vianants bevent un refresc pel carrer en plena onada de calor/ Jordi Borràs

Consells per evitar cops de calor

Els professionals sanitaris recomanen seguir aquests consells per evitar cops de calor com els que han causat la mort de 16 persones en els últims dies només a Catalunya: