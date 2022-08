Alerta per pluges i pedregades en diversos indrets del litoral català

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat per pluges i pedregades a diversos indrets del litoral català durant aquest dimecres. De fet, a primera hora del matí, ja han caigut aiguats molt intensos a la comarca del Garraf i el Baix Penedès. A Sant Pere de Ribes ha caigut 30,9 mil·límetres de precipitació en 30 minuts, mentre que a Sant Martí Sarroca hi han caigut 22,5 mil·lilímetres de precipitació acumulada. A més, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha vist obligat a tallar diversos carrers a causa de l’acumulació d’aigua. La tempesta ha caigut justament a sobre del Mssís del Garraf i s’està redirigint a Barcelona.

Avís a 12 comarques que envolten el Garraf

Per aquest motiu, s’ha activat l’alerta a 12 comarques del voltant del Garraf durant aquest matí. Concretament, les tempestes afectaran el Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Conca de Berberà, Baix Penedès, Garraf, Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Barcelonès i el Maresme. També s’ha activat l’alerta a diverses comarques del Pirineu, com la Val d’Aran, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

Méteo del dimecres 31 de juliol 2022 / Meteocat

A les comarques de Barcelona, s’espera un temps violent, on hi podria caure pedra i fortes ratxes de vent, incloent esclafits, tornados o mànegues. En aquestes comarques s’ha activat la màxima alerta a primera hora del matí. A mesura que vagi avançant el dia, les pluges seran menys minses, tot i que hi haurà un perill moderat. De 12h a 18h, plourà a la gran majoria del territori, exceptuant Ponent.

Durant el matí, també plourà per tot el territori, en menys mesura a les comarques gironines. També disminuirà la temperatura, mentre que el dia serà més aviat gris a causa dels núvols carregats. El vent, al litoral, serà prou intens fins la nit.

Tempesta excepcional a l’Empordà

Tot plegat després de la pedregada d’aquest dimarts a la nit a l’Empordà, que ha deixat la mort d’una menor de 20 mesos per les ferides de la calamarsada a la Bisbal d’Empordà. Cotxes foradats, vidres trencats, teulades desmuntades… Es tracta da la pitjor pedregada registrada a la història de Catalunya.