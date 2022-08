Mor una nena de 20 mesos per la pedregada del Baix Empordà

Mor una menor de 20 mesos a causa de les ferides provocades per la pedregada del Baix Empordà. La calamarsada va provocar diverses ferides de consideració a la nena, que va ser traslladada a l’hospital Trueta de Girona, tal com explica l’alcaldessa de la Bisbal de l’Empordà, Carla Vall.

Una dona ingressada

En la tempesta també va provocar ferides a una dona que va resultar ingressada al mateix hospital, tot i que ja ha ha estat donat d’alta. La pedregada també va provocar ferides lleus a una trentena de persones, que han hagut de ser ateses pel Centre d’Atenció Primària a causa de vàries contusions.

Diverses pedres caigudes durant una tempesta a la Bisbal d’Empordà Data de publicació: dimarts 30 d’agost del 2022, 21:30 Localització: Baix Empordà Autor: Elisabet Don

La pedregada va provocar, a més, diversos danys materials de consideració al Pla de l’estany i al Baix Empordà. Es tracta de la pedregada més important que s’ha detectat en tota la història d’arreu de Catalunya, tal com expliquen des del Servei Meteorològic de Catalunya. La calamarsa eren com pilotes de tenis, concretament de 10 centímetres. L’any 2002 també hi va caure una calamarsada molt important, que arribava als 7 centímetres.

Una pedregada històrica

Les pedres van malmetre pràcticament tots els cotxes estacionats a l’exterior, va trencar finestres de cases i fins i tot va trencar taulades, provocant forats. Segons l’alcaldessa de la Bisbal d’Empordà, “no recorda cap pedregada igual”. La tempesta va iniciar al Pla de l’Estany, per després anar a la Bisbal de l’Empordà, on hi va caure durant uns 10-15 minuts. També va afectar al Gironès, deixant pedres de dimensions considerables. Va provocar 23 avisos al Baix Empordà, 21 a la Bisbal d’Empordà i 2 a Forallac.

Es tracta d’una setmana molt intensa pel que fa a les pluges i a les tempestes, que també han afectat durant aquest dimarts tot el Pirineu i Prepirineu, així com a les Terres de l’Ebre.