Pedregades i pluges a diversos punts de Catalunya aquesta tarda

El Meteocat ha alertat de pluges intenses i pedregades a diversos punts del territori durant aquesta tarda. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat, que afecta a 15 comarques de Ponent i el Prepirineu i Pirineu occidentals. Concretament, les comarques de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Garrigues, Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Noguera, Solsonès, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà, Ata Ribagorça i Val d’Aran.

Les pluges, en la línia del mes d’agost, ajudaran a omplir pantans i embassaments, en una demarcació que és la més afectada per les altes temperatures i la sequera. A partir de mig matí s’espera una precipitació dispersa al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental, i no se’n descarta al massís del Port. Les hores amb més intensitat de pluja seran entre les 18h, fins a mitjanit

Efectes d’una tempesta / EP

Dues comarques amb avís de calamarsa

A les zones no alertades, la precipitació serà d’intensitat entre feble i moderada i s’acumularan quantitats entre minses i poc abundants. En canvi, a la zona on hi ha activada l’alerta, podria ser forta i acumularia quantitats abundants, que oscil·larien entre els 20 i 50 mm en 24 hores.

Les comarques on s’esperen que caiguin calamarsades són les de Terra Alta i Pallars Jussà. Malgrat les pluges, les temperatures seguiran sent altes, sobretot a Ponent, on se superaran els 35 ºC. A la resta del país, les temperatures seran similars a les d’ahir, tot i que estarà marcat pels núvols arreu del país.

Una setmana d’estira i arronsa

En canvi, aquest dimarts, el matí destacarà per ser molt assolellat arreu del país, amb temperatures altes i la desaparició de núvols. En canvi, durant la tarda s’espera algun ruixat menor a les comarques del Pirineu i Prepirineu, així com a les Terres de l’Ebre.

D’altra banda, aquest dimecres estarà marcat per núvols i pluges del país, amb una davallada notable de les temperatures. Malgrat tot, serien pluges minses i les comarques gironines se’n podrien deslliurar.