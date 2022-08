Alerta per la sequera en 129 municipis més i ja en són 277 amb restriccions

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha decretat l’alerta hidrològica a quatre unitats d’explotació més arran de la situació de sequera: l’Empordà, Banyoles, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia. La nova revisió de les conques internes engloba un total de 129 municipis i ja n’hi ha 279 que tenen restriccions d’aigua. Les quatre unitats incloses a l’alerta no depenen de l’aigua dels embassaments ni de grans aqüífers i el seu abastament es calcula a partir de les pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies com ara pous o basses per garantir la demanda. Les mesures que s’han d’aplicar en situació d’alerta impliquen un seguit de limitacions en alguns usos.

Restriccions d’aigua en diversos àmbits

Entre ells, la reducció d’aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%). També fixa dotació màxima per a l’abastament de 250 litres per habitant i dia i s’estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que tots els municipis han de complir com ara limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions per omplir piscines, la limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres.

L’embassament de Rialb presenta un baix nivell de reserva d’aigua per la sequera Data de publicació: dimecres 10 d’agost del 2022, 12:25 Localització: La Baronia de Rialb Autor: Salvador Miret

Davant d’aquesta situació, alguns municipis com Sant Joan Les Fonts, que depèn de la unitat de la Serralada Transversal, ja ha publicat un ban d’alcaldia amb les restriccions vigents arran de l’alerta. A banda de les noves unitats, continuen en alerta l’aqüífer Carme Capellades (amb 15 municipis de l’Anoia i un de l’Alt Penedès), la capçalera del Ter (63 municipis), el mig Llobregat (34) i l’Anoia-Gaià (38 municipis). En total, n’hi ha 279 en fase d’alerta per sequera, el que representa una població de 683.000 habitants (un 9% de la població de Catalunya).

El Llobregat, afectat

Pel que fa al sistema Ter Llobregat, amb les reserves al 39%, continua en l’escenari de prealerta igual que l’embassament de Darnius-Boadella (36%), mentre que en l’àmbit del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) passa de la normalitat a la prealerta per sequera atès que l’embassament de Mequinensa, gestionat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’estació de mesura de cabals d’Ascó, es troben en nivells molt baixos.

Tot i això, l’abastament està garantit en l’àmbit del CAT i la majoria dels usos també en l’escenari de prealerta perquè només implica mesures voluntàries i preventives d’estalvi d’aigua. Pel que fa a les unitats de l’aqüífer del Baix Ter i el Fluvià Muga, aquests continuen en situació de normalitat.

Tot i que les pluges dels darrers dies no han aportat volums d’aigua als embassaments, sí que han reduït la tendència descendent (i sobretot la velocitat del descens) i han permès desembassar menys aigua. Això, juntament amb la reducció de les demandes d’aigua per a reg, ha permès desembassar menys aigua i allargar les reserves.

Les dessalinitzadores augmenten la producció

Entre les mesures que s’estan aplicant per garantir l’aigua també s’ha incrementat la producció d’aigua dessalinitzada fins el 90% de la capacitat de les dessalinitzadores des del passat 8 d’agost, amb una producció mitjana des del gener de 5,4 hm3 al mes.

Des del mes de febrer, les dessalinitzadores catalanes han incrementat notablement el nivell de producció d’aigua, un volum superior als 38 hm3 d’aigua nova, un fet que ha alentit el descens de reserves. Sense la seva aportació, avui els embassaments estarien fins a 6 punts per sota.