Alerta per pluges intenses a diferents punts de Catalunya

El Meteocat ha alertat de pluges intenses en les properes hores a diferents punts de Catalunya. Concretament serà entre aquest dimecres i que podria durara com a mínim fins el dimecres que ve. Amb això, s’esperen núvols arreu del territori i amb una disminució dràstica de temperatures a partir del dijous, mentre que aquest dimecres pugen les temperatures respecte el dimarts.

Tot i que els dies que plourà més serà dijous i divendres, aquest dimecres hi ha l’alerta de perill moderat a 6 comarques del Pirineu i Prepirineu occidental. Concretament, són les comarques de la Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Pallars Sobirà i la Val d’Aran. S’acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general, i puntualment abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores) a les zones avisades. També s’esperen pluges, menys intenses, a certs punts del territori com a les Terres de l’Ebre o el Pirineu oriental.

El Pirineu i el Prepirineu seran els més afectats

Al Pallars Jussà, fins i tot, hi podria caure calamarsa, mentre que a l’Alt Urgell i a l’Alta Ribagorça hi podrien caure xàfecs intensos. El Ripollès i la Cerdanya també hi podria caure algunes gotes, mentre que la Catalunya Central estarà marcada pels núvols i altes temperatures. El litoral català també seguirà en la mateixa dinàmica i amb unes temperatures més elevades que ahir.

D’altra banda, el dijous estarà marcat per les pluges a gairebé tot el territori. Durant el matí hi hauran ruixats pocs intensos a les Terres de l’Ebre i al Pirineu, mentre que a la resta del territori estarà ennuvolat i amb unes temperatures que disminuiran dràsticament, tot i que també podrien caure petites gotes a la Catalunya Central i al Tarragonès. Les pluges seran abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores) a punts de la meitat oest.

La tarda de dijous estarà marcada per tempestes a tot el territori

Durant la tarda, s’ha activat l’alerta a la majoria de comarques. Concretament, les afectades són les del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Camp, Alt Camp, la Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Penedès, Priorat, Garrigues, Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Noguera, Alt Penedès, Anoia, Segarra, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Val d’Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Ripollès, Osona, Moianès i el Bages. Algunes d’aquestes tempestes aniran acompanyada de calamarsa, sobretot a les comarques de les Terres de l’Ebre.

Predicció de pluges dijous a la tarda / Meteocat

Tot plegat és una bona notícia, ja que les comarques més afectes per la sequera són les de Ponent, on els pantans i els embassaments estan sota mínims i fa setmanes que no hi plou. De fet, durant les últimes setmanes ha plogut intensament en forma de tempestes que duren poc més d’una hora, exceptuant les comarques de Ponent on ha fet una calor molt intensa.