Els indrets de Catalunya on plourà aquest dimarts i dimecres

Les pluges tornaran a marcar aquest dimarts i dimecres a diversos indrets de Catalunya, després d’un dilluns en el qual han caigut aiguats a Ponent i i al Pirineu. De fet, també s’han pogut veure pluges minses durant aquesta matinada a la costa. En la línia d’aquestes últimes setmanes, Protecció Civil a activat el pla Inuncat per aquest dimarts a la tarda a les Terres de l’Ebre. Concretament, les comarques afectades seran les del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d’Ebre.

Les zones on també cauran pluges intenses seran les del Pirineu i Prepirineu, on podran descarregar amb forta intensitat a la zona del Port. Localment, podrien anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. A tall d’exemple, a la comarca de la Garrotxa, hi podria caure 9,8 mil·límetres de precipitació acumulada de 19h a 20h, mentre que a Banyoles hi podria caure 5,5 mil·límetres. A Ripill, també hi caurà amb una intensitat més minsa, caient 0,8 mm de 17h a 18h.

La meteorologia del dimarts 30 de juliol del 2022 a la tarda / Meteocat

Un dimecres molt plujós

Els núvols estaran presents arreu del territori, tot i que al litoral seran presents durant la nit. La temperatura màxima serà semblant, si bé serà lleugerament o moderadament més baixa al quadrant nord-est i lleugerament més alta a Ponent i les Terres de l’Ebre.

Durant el dia d’aquest dimecres, la pluja estarà més marcada arreu del territori. Hi ha activat l’alerta Inuncat durant el matí a les comarques del Pirineu Occidental. Concretament, són les del Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Cerdanya. En aquestes comarques hi podria caure calamarses en diferents municipis d’aquesta zona. També podria caure pluja a tot el litoral, mentre que a la Catalunya Central i a Ponent s’esperen tempestes durant el matí.

La meteorologia del dimecres 31 de juliol a la tarda / Meteocat

Les comarques gironines viuran una tarda de tempestes

D’altra banda, a la tarda les pluges seran més intenses, amb el Pla Inuncat activat a 13 comarques, la majoria gironines. Concretament són el Solsonès, Berguedà, Bages, Moianès, Osona, Ripollès, Moianès, Garrotxa, Selva, Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà i Baix Empordà. S’esperen ruixat s intensos, amb pedregades en diferents indrets. Al Pirineu, hi podria caure petits ruixats no tan intensos com els del matí, mentre que a les Terres de l’Ebre i al litoral que va del Barcelonès al Baix Camp, s’espera que hi hagi un cel ennuvolat.