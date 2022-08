VÍDEO | Pedregades espectaculars a la demarcació de Girona

Una espectacular pedregada ha descarregat aquest dimarts a la demarcació de Girona. Ho ha fet amb força, deixant imatges impactants com les d’aquest vídeo compartit a les xarxes socials on es pot veure com cauen pedres a una terrassa de Casavells. Les pluges són les protagonistes d’aquesta jornada i s’espera que ho siguin durant els pròxims dies, però no s’esperava una pedregada tan intensa com la que ha caigut. De fet, aquestes pedregades han causat desperfectes als cotxes aparcats al carrer i algunes destrosses a les terrasses i piscines.

Les pluges, protagonistes aquesta setmana

Aquest dimecres continuarà plovent a la majoria de territoris on ha descarregat la calamarsada aquest dimarts. S’esperen núvols a tot el país, tot i que per veure’ls al litoral caldrà esperar al vespre o la nit. Les temperatures no variaran i es mantindran altes malgrat la sensació tèrmica, que baixarà una mica gràcies a les precipitacions. La pluja serà protagonista i fins i tot s’ha activat l’alerta Inuncat a les comarques del Pirineu Occidental. Concretament, a la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Cerdanya. Aquí s’hi podrien repetir les calamarsades que s’han viscut aquest dimecres i causar desperfectes en mobiliari i vehicles. Les tempestes seran disperses a la resta del territori, en especial al litoral.

Per la tarda la situació es complicarà, amb pluges més intenses i l’Inuncat activat a 13 comarques gironines. Concretament, al Solsonès, Berguedà, Bages, Moianès, Osona, Ripollès, Moianès, Garrotxa, Selva, Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà i Baix Empordà. Hi haurà ruixats intensos i pedregades a bona part d’aquestes comarques. Al Pirineu hi haurà petits ruixats, tot i que no tan intensos com els del matí. Durant el dia al litoral i el prelitoral tindran cels ennuvolats i no es descarten ruixats dispersos en algun moment de la tarda.