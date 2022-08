La pedregada de l’Empordà va ser històrica: la pedra més gran en dues dècades

Les tempestes d’aquest dimarts van deixar una imatge que no es veia des de fa dècades. Es tracta dels vídeos on es pot apreciar com queien pedres de fins a 10 cm, en especial a les comarques gironines. La pedregada històrica a Catalunya quedarà gravada en la memòria de molts perquè, per desgràcia, va anar acompanyada fins i tot d’una mort, la d’una petita de 20 mesos d’edat que no va poder superar les ferides provocades per la pedregada que va assotar diverses localitats de l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany i el Baix Empordà. En concret, a la Bisbal d’Empordà hi van caure pedres d’una mida sense precedents en les últimes dues dècades.

La tempesta que va provocar la pedregada tenia 20 km d’altura, un fet que no es sol produir a Catalunya ni al continent europeu. És per això que molts dels usuaris que van patir-la en primera persona van compartir missatges en què comparaven la tempesta amb les que solen produir-se a la zona d’Oklahoma, on hi ha molts huracans. Segons el Meteocat, la pedregada es va formar per la “convergència de vent originada pel front de ratxa d’una tempesta procedent de la Catalunya Nord i el vent del sud-est d’origen marítim”.

Imatge de les pedres que van caure aquest dimarts a l’Empordà

El rànquing de mida de les pedres que van caure

La pedra més gran que es va registrar per la Xarxa d’Observadors Meteorològics dels municipis afectats per la tempesta va ser la de la Bisbal d’Empordà, que va mesurar fins a 10 cm de diàmetre. La va seguir una de Lliurona, a l’Alt Empordà, que va mesurar 8 cm. També hi va haver-hi altres de consideració a Palafrugell (6 cm) i a Vilademuls, al Pla de l’Estany (5 cm). Des del 2002, és a dir, des que es té una base de dades de temps violent, no hi ha hagut cap pedra més gran que aquesta de la Bisbal d’Empordà que s’hagi registrat, tot i que pot haver caigut. El màxim de diàmetre de pedra registrat fins aleshores havia estat de 7 cm a Torelló el setembre del 2014 i a Mollerussa el juliol del 2012