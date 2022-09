Puigneró fixa de límit el debat de política general pel traspàs de Rodalies

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, insta l’executiu espanyol a aclarir ja si vol traspassar el servei de Rodalies de manera “definitiva i integral” a la Generalitat, l’endemà que una avaria en el servei de telecomunicacions obligués a paralitzar durant tres hores la xarxa de trens de Renfe a Catalunya. “Estem oberts a arribar a aquest acord, però és que tinc la sensació que no hi ha aquesta voluntat política i jo ja m’he cansat d’esperar”, afirma en una entrevista amb l’ACN. Després d’un any en qual les converses no han avançat, Puigneró ha fixat el debat de política general que se celebrarà el 27 i el 30 de setembre com a “data límit” per encarrilar la negociació.

El novembre passat, després d’una reunió de la comissió bilateral d’infraestructures, Puigneró va afirmar que s’havia iniciat el camí cap al traspàs “integral i definitiu” de Rodalies.

Un tren de Rodalies ple de gent a punt de sortir de l’estació de Sants, l’1 d’octubre del 2021, en una nova jornada de vaga / ACN

La negociació no avança

Pràcticament un any després que es fixés la creació del grup que havia d’estudiar-ne la viabilitat, el vicepresident afirma que la negociació “no avança adequadament malgrat tota la feina que s’ha fet” i insta el govern espanyol a “passar a l’acció”.

En concret, demana el PSC que doni suport de les propostes de resolucions que presentarà Junts per Catalunya al debat de política general en favor del traspàs. El titular de Territori diu que en funció de la resposta socialista a les propostes es farà palesa la intenció del govern espanyol i avisa de les conseqüències d’una negativa. “A partir d’aquí em sentiré deslligat d’aquella bona voluntat que ens vam expressar tots plegats en la comissió bilateral ara fa ara fa un any”, ha dit.



Encara que es tracta “d’un traspàs complex”, Puigneró assegura que el principal escull no és tècnic ni pressupostari. “Si hi ha voluntat política, tot és possible”, insisteix. Puigneró es mostra obert a optar per un “model consorciat entre administracions”, tal com es va fer amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i remarca que “no és un tema de color polític” sinó de “gestionar des de la proximitat el servei”, tal com es fa amb el Metro o amb Ferrocarrils de la Generalitat. Sí que tanca la porta a assumir un traspàs on no hi ha “vies, catenàries, trens, estacions, o personal, perquè llavors no es pot gestionar un servei”.

Polítiques erràtiques

Pel conseller de Territori, “les polítiques del govern de l’Estat en matèria ferroviària de Rodalies a Catalunya són absolutament erràtiques des de fa molt temps” i la situació en la qual es troba el servei que dona a Renfe és “un desastre”, amb “incidències cada dia”. Puigneró insisteix que encara que “no sigui fàcil pel Govern entomar un servei que avui genera problemes cada dia” aquesta és la via per millorar Rodalies.

En aquest sentit, afegeix que les “promeses” i “pluges de milions” a Rodalies no s’acaben materialitzant. “Amb quaranta o cinquanta anys no s’ha fet ni una sola línia nova de ferrocarril de Rodalies Renfe a Catalunya ni una sola. És més, la situació de les infraestructures ferroviàries, exceptuant l’AVE, que sí que està molt ben mantingut, està per sota del desitjable”, ha subratllat.

Les declaracions de Puigneró arriben dos dies després de la proposta del coordinador de Rodalies, Pere Macias, d’una nova línia de Rodalies entre Castelldefels i Barcelona amb un nou túnel sota la Diagonal. El conseller s’hi ha referit tot dient que estan cansats “d’estudis” i de “promeses i notícies que surten de sobte i que després no s’acaben traduint en res”.

“Ja n’hi ha prou. Els usuaris de Rodalies tenen un límit. I la Generalitat també”, ha sentenciat. Pel que fa a la llançadora de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que ha d’unir el centre de Barcelona amb l’aeroport en menys de mitja hora, ha defensat que és un projecte “factible” tal com està traçat, passant per dins de la ciutat. El conseller ha respost a les crítiques que assenyalen que el pas per la capital catalana ja està congestionat tot afirmant que “si hi ha un problema, se solucionarà” i reafirmant l’aposta per una línia que ajudarà a “descarbonitzar i a fer més competitiu” la infraestructura.