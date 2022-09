Usuaris de Rodalies, sobre l’avaria: “És cada setmana el mateix”

Resignació entre gran part dels usuaris de Rodalies després de l’aturada generalitzada que s’ha allargat durant més de tres hores aquest divendres al matí. Les incidències i retards en diverses línies amb destinació a Barcelona són habituals, segons asseguren els usuaris. En declaracions recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ANC), els viatgers no s’han sorprès davant una nova incidència aquest matí que ha obligat a aturat la circulació de tots els trens de Rodalies, regionals i de llarga distància. Des de l’estació de Sants, alguns passatgers afectats confessaven que “cada setmana és el mateix”.

“No era la primera vegada”

El Sergio, usuari habitual de Granollers-Canovelles, explicava que l’R3 “ja és de per si una línia deficient”, però que ara calia sumar-hi aquesta aturada general. Lamentava que “no era la primera vegada” i que “arriba un punt en què no saps què et trobaràs”. Tot i la magnitud de l’afectació que ha tingut la incidència d’aquest divendres, el Sergio assegurava que, “de totes les vegades en què hi ha hagut embolic, aquesta és de les més lleus”.

Un altre dels usuaris afectats és l’Amarilis, que quan s’ha trobat amb el caos de Rodalies s’ha plantejat buscar un altre mitjà de transport, però ha coincidit amb el moment en què el servei començava a reprendre’s i ha decidit esperar, tot i que això ha provocat que arribi una hora tard a la feina.

Panells de l’estació de Sants informant de la incidència a Rodalies | ACN (Miquel Vera)

“Cada setmana el mateix” a Rodalies

L’Oriol, del Masnou, ha vist l’afectació general per les xarxes socials i no s’ha sorprès, assegura que “és cada setmana el mateix”. Tot i que havia optat per agafar un autobús, finalment, aquest viatger ha pogut agafar un dels primers trens després que es restablís la circulació.

80.000 usuaris del tren afectats

Tot i que la companyia ha comunicat la incidència a través de les xarxes socials, molts usuaris de Rodalies i Renfe s’han assabentat un cop ja estaven a l’estació, a través d’avisos per megafonia i dels agents d’informació que l’únic que deien era que el servei es reprendria al llarg del matí. Davant d’això, molts usuaris de la perifèria de Barcelona han optat per prescindir del transport públic o per buscar mitjans alternatius, com els autobusos interurbans. Així i tot, molts altres no han tingut altre remei que esperar que els tècnics d’Adif resolguessin l’avaria.

L’avaria en el sistema de telecomunicacions d’Adif que s’ha registrat des de l’inici del servei de trens i que ha deixat sense xarxa ferroviària gran part del territori, ha afectat 80.000 usuaris de Rodalies. També hi ha hagut aturada en els trens de llarga distància que circulen per via convencional i els trens de Mitja Distància. El servei d’AVE ha funcionat amb normalitat.

Crítiques polítiques de la Generalitat i defensa de Renfe de la ministra

La incidència ha provocat reaccions polítiques. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha volgut subratllar que es tractava d’una avaria excepcional i que era responsabilitat de l’empresa pública que gestiona les vies, Adif, –que també depèn del seu ministeri– i no pas de la companyia Renfe. Tanmateix, el govern català ha reclamat una vegada més el traspàs total e Rodalies, tant en paraules del vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, com en declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès.