El Govern reclama el traspàs de Rodalies després de la inacceptable avaria

L’avaria massiva a Rodalies ha posat en peu tota Catalunya. El millor exemple d’aquest fet són les més 80.000 persones que no han pogut usar el transport públic per desplaçar-se. Vist això, tant el president del Govern, Pere Aragonès, com el vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, han sortit el pas per carregar contra la mala gestió del govern espanyol de Rodalies a Catalunya i demanar-ne el traspàs a la Generalitat.

Per una banda, el president Aragonès ha assegurat a través de Twitter que l’avaria en qüestió és “absolutament inacceptable” tot reclamant explicacions a Renfe i Adif. Alhora, ha aprofitat també per tornar a deixar clar les aspiracions de l’Executiu català des de fa dècades, el traspàs de Rodalies, assegurant que “aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura” i que, per tant, “el govern espanyol ha d’assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència“.

La paralització de la xarxa de rodalies per una avaria d'@Adif_es @Renfe és absolutament inacceptable. Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d’assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) September 9, 2022

En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat el vicepresident Puigneró, que ha assegurat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que l’avaria és “greu i lamentable” tot assegurant que “no es pot continuar així”. A més, Puigneró, ha sentenciat que “la gent vol que Rodalies funcioni, no que sigui gratis”, oferint com a solució que l’Estat espanyol traspassi Rodalies a la Generalitat, tot afegint que la situació “només s’arregla agafant un transport alternatiu, que es diu independència”.

A més, Puigneró ha afirmat que traslladarà a l’Estat que “això no pot continuar així”. “S’han acabat les excuses, ja no ens serveix cap més argument, ha de seure i negociar el traspàs”, ha assegurat el vicepresident, que també ha recordat que les incidències poden passar en altres serveis com el metro o els ferrocarrils, però que en cap cas es produeix un “desastre” similar. És per això que ha reclamat al govern espanyol “trens de qualitat” que garanteixin a la gent que pugui arribar als llocs, a partir d’una “gestió de proximitat”. “Podem fer el que podem perquè no tenim les competències sobre la infraestructura, res del que puguem dir farà que la gent deixi d’estar enfadada”, ha conclòs.