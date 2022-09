La ministra de Transports qualifica l’avaria “d’anòmala i extraordinària”

Més de 80.000 persones s’han vist afectades per la incidència que, aquest divendres al matí, ha provocat una aturada generalitzada del servei de trens de Rodalies a Catalunya durant més de tres hores. Ho ha dit la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista a Catalunya Ràdio. En una altra entrevista a RAC1, Sánchez assegurava que es tracta d’una incidència “totalment anòmala” i ha demanat disculpes a tots els afectats.

La ministra de Transports ha assegurat que es posarà en marxa una investigació interna per saber què ha passat. També ha volgut remarcar que aquesta incidència “ha estat una errada informàtica a Adif i que no ha tingut res a veure amb Renfe, ni Rodalies ni el funcionament dels trens”. Sánchez ha assegurat que es tracta d’una “incidència que no s’havia produït mai” i que s’han vist obligats a aturar tota la circulació perquè l’avaria “feia impossible la comunicació amb els trens”.

Més de 3 hores d’aturada

La incidència s’ha detectat a primera hora del matí i afectava el sistema de telecomunicacions d’Adif. En concret, a l’estació de França de Barcelona. Han sigut més de tres hores amb una aturada generalitzada a la xarxa ferroviària. No hi havia circulació a cap línia de Rodalies, ni de regionals, ni de trens de Llarga Distància que circulen per via convencional a Catalunya. Només s’ha mantingut el servei en els trens d’Alta Velocitat (AVE).

Els tècnics d’Adif, que han estat treballant des de primera hora, han pogut resoldre l’avaria cap a les vuit del matí i s’ha restablert el servei de trens. Així i tot, la ministra explica que, tot i que “s’ha normalitzat el funcionament del sistema de telecomunicacions”, poden “passar hores” fins que el servei torni a funcionar amb normalitat.