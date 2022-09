Jordi Turull, sobre la Diada: “Ha de suposar un punt d’inflexió”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha considerat aquest matí que la Diada va ser un “èxit” i que els principals partits independentistes no poden “seguir així”. Per això, assegura que ha de suposar un “punt d’inflexió”. Turull, en una entrevista a El Món a Rac1, ha afirmat que no not ser que els partits no s’assentin a parlar. “Si el Primer d’Octubre va ser un èxit va ser perquè anàvem de la mà, malgrat les diferències”, diu l’exconseller. Per això, ha tornat a reclamar un nou Estat Major, que aglutini els partits, l’ANC i Òmnium. “És el que diu l’acord de Govern”, assegura el secretari general de Junts.

Turull i Borràs en el congrés de Junts a l’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

Reclama un Estat Major

Turull considera que en la manifestació d’aquest diumenge l’independentisme va demostrar una “solidesa increïble”. “Els manifestants no es preguntaven de quin partit eren”, ha assegurat. Alhora, ha explicat que al començament de la legislatura van iniciar les converses per tirar en davant aquest espai de coordinació entre partits i entitats que reclama Junts. “Algú va decidir que calia tirar-se enrere”, ha assegurat Turull, que vol reunir el nou espai “quan abans millor”.

Junts podria abandonar el Govern

Junts per Catalunya porta un mes reclamant aquest nou espai de coordinació entre les forces independentistes com a mesura per arreglar les desavinences amb ERC. És un dels punts que vol impulsar el partit de Puigdemont, que està integrat en l’acord de govern. “Si no es compleix el pacte, podríem abandonar el govern”, va alertar el secretari general del partit fa uns dies.

A més d’aquest punt, Junts demana un espai de coordinació al Congrés dels Diputats, format per l’independentisme i per establir una unitat estratègica. També exigeix que puguin formar part de la taula de diàleg, escollint ells mateixos els seus membres. Creuen que a la taula s’hi hauria de parlar d’amnistia i autodeterminació, però interpreten que ara no s’està fent.