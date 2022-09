Cs creu que la Diada és “cada cop més sectària” i no assistirà als actes

Cs ha lamentat que la Diada s’ha anat consolidat com una jornada “cada cop més sectària” i que “menysprea” els catalans no nacionalistes. En un discurs gravat al Parlament, el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha lamentat que Catalunya “porta anys sotmesa a una tensió insostenible per culpa del nacionalisme excloent”, a qui li ha atribuït una visió “tancada i hispanòfoba” de la catalanitat.

Per tot plegat, ha afirmat que la Diada està “deslegitimada” com a festa de tots els catalans i ha tornat a reivindicar que aquesta es traslladi a Sant Jordi. D’altra banda, ha reclamat que el país necessita un “pla de xoc” contra la crisi i ha assegurat que aquest no arribarà “de la mà dels que han arruïnat Catalunya.

Catalunya instal·lada en la “paràlisi” del nacionalisme

Carrizosa ha afirmat que Catalunya no pot seguir instal·lada en la “paràlisi” del nacionalisme, que segons ells només ha portat a la confrontació i la pèrdua d’oportunitats. “No ens podem permetre ni un dia més de decadència econòmica i cultural, menys amb l’escenari econòmic que ve”, ha manifestat.

En aquest sentit, ha reivindicat que fa falta un govern que vetlli pel creixement econòmic i no pel “decreixement” que ha assegurat que proposen la CUP i els comuns i que “assumeixen cegament” ERC i Junts.

“Decadència democràtica”

D’altra banda, ha assegurat que la decadència també és democràtica i ha posat com a exemple de drets i llibertats vulnerats la situació del castellà a les aules. En aquest sentit, ha criticat la “inestimable i vergonyant” col·laboració dels socialistes per “trepitjar el dret a la llengua materna de la majoria dels catalans”.

Per últim, ha explicat que Cs reivindicarà aquest Onze de Setembre una Catalunya oberta i cosmopolita, “en convivència espanyola i europea”.