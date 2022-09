Els metges avisen que cal esperar 48 hores per saber si Pujol tindrà seqüeles

L’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, ingressat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, es recupera de l’operació per un ictus greu causat per l’obstrucció d’una artèria cerebral. L’equip mèdic que ha atès Pujol, de 92 anys, ha comparegut aquest matí per actualitzar el seu l’estat de salut. Els metges han confirmat que l’expresident ha recuperat la consciència aquest matí i, tot i que encara es troba sota els efectes dels sedants, ha pogut parlar. Així i tot, des de l’hospital remarquen que encara caldrà esperar entre 24 i 48 hores per saber si Pujol tindrà seqüeles neurològiques. L’equip mèdic ha detallat que Pujol podria estar entre 3 i 7 dies més ingressat a l’hospital, però això dependrà de la seva evolució. “És un pacient fràgil” per la seva edat i, tot i que podria “haver-hi complicacions”, ara mateix “no hi ha risc vital per la seva vida”.

L’ictus es va diagnosticar a temps

El doctor Albert Lleó, director del Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Pau, ha explicat que Jordi Pujol va començar a tenir símptomes dilluns a les 11h, amb “un trastorn del llenguatge”, i va ser traslladat a l’Hospital de Barcelona. A les 17h va ser ingressat a urgències de l’Hospital Sant Pau on “es va confirmar l’existència d’un ictus isquèmic”. És a dir, “un ictus per manca de flux sanguini cerebral”.

Els metges li van realitzar un TAC cranial que va detectar la presència d’una obstrucció arterial. Després de valorar el cas, es decideix dur a terme un tractament endovascular. El doctor Joan Martí-Fàbregas, cap clínic del Servei de Neurologia, ha remarcat la importància d’una ràpida actuació: “estem davant d’una emergència mèdica tractable”. “Es va diagnosticar amb temps suficient” i això va permetre “administrar el tractament adequat”, ha dit.

L’equip mèdic de l’Hospital Sant Pau que ha atès Jordi Pujol per un ictus greu ha comparegut per actualitzar el seu estat de salut | EP

Encara no es pot valorar el seu estat

No ha passat ni un dia des de la intervenció a l’expresident i ha despertat fa poques hores, encara sota els efectes dels sedants. Per això, el doctor Lleó ha remarcat que “el seu estat és poc valorable” i “per fer una avaluació adequada del seu llenguatge” i saber si recuperarà totalment la parla, han de passar un o dos dies més, quan “el seu estat de consciència sigui més estable”.

El seu metge de capçalera també l’ha visitat

A primera hora d’aquest dimarts, Jaume Padrós, metge de capçalera de Pujol i president del Col·legi de Metges de Barcelona, ha visitat l’expresident i, en diverses entrevistes, ha confirmat que estava estable i conscient. El doctor ha explicat que estava “una mica desorientat”, però que havia passat una bona nit i havia pogut descansar a l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Padrós ja avançava que encara era “prematur” fer suposicions sobre l’evolució de l’estat de l’expresident de la Generalitat i que calia esperar per veure si li queden seqüeles neurològiques.

“No em preocupa la mort perquè és inevitable”

L’entrevista més recent de l’expresident va ser dissabte passat a Catalunya Ràdio, a El Suplement amb Roger Escapa, en què Pujol va reflexionar sobre la mort. Va dir que no li agrada, però “és igual” perquè “arribarà d’aquí un any, d’aquí dos, d’aquí tres”. “No em preocupa perquè és inevitable”, va dir l’expresident. “La mort la tinc present. I qui no? No és la meva obsessió”, va concloure.