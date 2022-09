Els sogres de Raquel Sánchez Silva volen reobrir el cas de la mort del fill

Més problemes per a Raquel Sánchez Silva. Els pares del seu exmarit, el càmera italià Mario Biondo, continuen convençuts que el fill no va treure’s la vida i no deixaran que acabi la investigació. Després de demanar tres autòpsies i d’encadenar una investigació rere una altra, ara van encara més enllà i demanen que es reobri el cas també a Espanya. El primer forense espanyol va tenir claríssima que Mario s’havia penjat, una idea amb la que la família no està d’acord. Insisteixen que en aquest cas hi ha moltes coses ocultes i que diverses proves indicarien que una segona persona l’hauria matat abans de simular el suïcidi.

La justícia italiana ha deixat caure que Mario podria haver estat víctima d’un assassinat després de tornar a engegar una investigació que continua una mica estancada nou anys després. És per això que els seus pares han contractat els serveis d’un nou despatx d’advocats de Barcelona amb l’esperança que el cas pugui reobrir-se. Volen que es continuï buscant el responsable de la mort del fill i per això demanen a aquest grup d’advocats que es posin a treballar en el cas, tal com treu a la llum 20 minutos.

Els pares de Mario Biondo volen reobrir el cas | Telecinco

La mare de Mario Biondo assegura que no es rendiran mai

El diari ha pogut parlar amb la mare de Mario Biondo, Santina, que es mostra “molt esperançada” i creu que aquest pot ser un pas “crucial” per intentar reparar el dany que s’ha fet a la imatge del fill: “No ens rendirem mai, tenim molta esperança i arribarem fins al final”.

La família ho ha deixat tot per centrar-se en aquesta investigació, una implicació extrema que asseguren que continuaran fins que se sàpiga què li va passar realment al fill. A l’altra cara de la moneda trobem la presentadora Raquel Sánchez Silva, qui estava casada amb Mario quan va aparèixer el seu cadàver penjat. Ella mai no els ha ajudat en aquesta lluita perquè sempre ha cregut que el marit va treure’s la vida de manera voluntària i vol deixar el tema enrere després de tants anys.