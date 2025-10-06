La família de Mario Biondo podrà dormir una mica més tranquil·la ara que la justícia espanyola ha canviat de parer respecte a la investigació sobre la mort del càmera italià. Conegut mediàticament per ser el marit de Raquel Sánchez Silva, la troballa del seu cadàver en un pis de Madrid va suposar un impacte fortíssim en tothom. Només tenia 30 anys i van trobar-lo en estranyes circumstàncies, de la mateixa manera que aquelles primeres hores també van esborrar-se coses dels ordinadors i algú va connectar-se a la Wi-Fi del pis quan en teoria havia d’estar sol. En un primer moment, va dir-se que havia estat un suïcidi. Els seus pares, però, van recopilar totes les proves estranyes que feien pensar en assassinat i han lluitat fins ara, dotze anys després, per tal que la justícia els doni la raó que alguna cosa estranya hi ha.
Han calgut tres exhumacions del cos i un munt de girs en la investigació -que s’ha fet a la justícia espanyola i també la italiana- per tal que l’Audiència Provincial de Madrid arribi a la conclusió que, efectivament, hi ha indicis d’assassinat. La posició en què van trobar el cos ha estat clau, ja que creuen que l’haurien col·locat així per simular un suïcidi.
Ara, reconeixen que és una possibilitat real que no hagi estat un suïcidi, com havien mantingut fins ara, així que donen la raó a la conclusió de la resolució del 2022 del Tribunal de Palerm en què deien que l’homicidi era la causa més probable de la mort. El bufet d’advocats Vosseler, que duu la defensa de la família, ha emès un comunicat, al que hem tingut accés, en el que expliquen punt per punt què pensen al respecte.
Comunicat dels advocats de la família de Mario Biondo després de l’enèsim gir en la investigació
Les tres magistrades de l’Audiència Provincial de Madrid que signen l’acte assenyalen en el seu escrit que s’ha aportat “per primera vegada” una denúncia contra determinades persones, “amb una nombrosa prova pericial” i una còpia d’una resolució judicial de la qual “sembla desprendre’s indicis que la mort del senyor Biondo no va ser suïcida”. Malgrat això, sorprenentment, desestimen el recurs d’apel·lació “per cosa jutjada”. El representant legal de la família ha anunciat un recurs davant el Tribunal Constitucional, de la mateixa manera que també s’hi afegeix una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Administració de Justícia per irregularitats en la investigació a Espanya i el sobreseïment de la causa.
L’Audiència dona per fet que, en el moment de la troballa del cadàver i en la immediatesa dels fets, haurien hagut de ser desenvolupades activitats investigatives (intercepcions ambientals i telefòniques, adquisicions de registres) que no van dur-se a terme i que, donat el temps transcorregut, tampoc no haurien pogut ser desenvolupades per les Autoritats Judicials italianes. Això reafirma la família en la seva convicció que la mort de Mario Biondo “va ser homicidi i probablement amb premeditació, així que assassinat”. Així ho ha assegurat Leire López, lletrada que representa legalment a la família, que anuncia un altre recurs per poder seguir practicant proves.
Vosseler Abogados, en representació de la família Biondo, va interposar una denúncia en el Jutjat d’Instrucció número 21 de Madrid exposant les contradiccions i falta de coherència que hi ha entre les evidències i certeses del cas i la tesi del suïcidi. “I ara, per fi, l’Audiència Provincial de Madrid ha confirmat la tesi de Vosseler Advocats i de la família de Mario Biondo de descartar el suïcidi”, remarca la lletrada Leyre López.