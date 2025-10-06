La familia de Mario Biondo podrá dormir un poco más tranquila ahora que la justicia española ha cambiado de parecer respecto a la investigación sobre la muerte del camarógrafo italiano. Conocido mediáticamente por ser el esposo de Raquel Sánchez Silva, el hallazgo de su cadáver en un piso de Madrid supuso un impacto fortísimo para todos. Solo tenía 30 años y lo encontraron en extrañas circunstancias, del mismo modo que en aquellas primeras horas también se borraron cosas de los ordenadores y alguien se conectó a la Wi-Fi del piso cuando en teoría debía estar solo. En un primer momento, se dijo que había sido un suicidio. Sus padres, sin embargo, recopilaron todas las pruebas extrañas que hacían pensar en asesinato y han luchado hasta ahora, doce años después, para que la justicia les dé la razón de que algo extraño hay.

Han sido necesarias tres exhumaciones del cuerpo y un montón de giros en la investigación -que se ha hecho en la justicia española y también la italiana- para que la Audiencia Provincial de Madrid llegue a la conclusión de que, efectivamente, hay indicios de asesinato. La posición en que encontraron el cuerpo ha sido clave, ya que creen que lo habrían colocado así para simular un suicidio.

Ahora, reconocen que es una posibilidad real que no haya sido un suicidio, como habían mantenido hasta ahora, así que dan la razón a la conclusión de la resolución de 2022 del Tribunal de Palermo en la que decían que el homicidio era la causa más probable de la muerte. El bufete de abogados Vosseler, que lleva la defensa de la familia, ha emitido un comunicado, al que hemos tenido acceso, en el que explican punto por punto qué piensan al respecto.

Comunicado de los abogados de la familia de Mario Biondo tras el enésimo giro en la investigación

Las tres magistradas de la Audiencia Provincial de Madrid que firman el acto señalan en su escrito que se ha aportado “por primera vez” una denuncia contra determinadas personas, “con una numerosa prueba pericial” y una copia de una resolución judicial de la cual «parece desprenderse indicios de que la muerte del señor Biondo no fue suicida». A pesar de esto, sorprendentemente, desestiman el recurso de apelación “por cosa juzgada”. El representante legal de la familia ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, del mismo modo que también se añade una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración de Justicia por irregularidades en la investigación en España y el sobreseimiento de la causa.

La Audiencia da por hecho que, en el momento del hallazgo del cadáver y en la inmediatez de los hechos, debieron ser desarrolladas actividades investigativas (intercepciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no se llevaron a cabo y que, dado el tiempo transcurrido, tampoco podrían haber sido desarrolladas por las Autoridades Judiciales italianas. Esto reafirma a la familia en su convicción de que la muerte de Mario Biondo “fue homicidio y probablemente con premeditación, así que asesinato”. Así lo ha asegurado Leire López, letrada que representa legalmente a la familia, que anuncia otro recurso para poder seguir practicando pruebas.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo, en una foto de archivo, antes de que apareciera el cadáver del camarógrafo | Europa Press

Vosseler Abogados, en representación de la familia Biondo, interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid exponiendo las contradicciones y falta de coherencia que hay entre las evidencias y certezas del caso y la tesis del suicidio. “Y ahora, por fin, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la tesis de Vosseler Abogados y de la familia de Mario Biondo de descartar el suicidio”, remarca la letrada Leyre López.