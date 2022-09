TV3 demana perdó públicament a Laura Borràs després d’una altra polèmica

Laura Borràs ha forçat TV3 a rectificar i demanar perdó públicament. La presidenta de Junts ha publicat un tuit incendiari contra la cadena pública per haver fet servir una fotografia seva d’arxiu quan estaven parlant de la polèmica dels mòbils de 1.200 € que rebrà cada diputat del Congrés a Madrid. El problema? Que per il·lustrar la notícia feien servir imatges de Cayetana Álvarez de Toledo i també seves amb un mòbil a la mà, unes fotos de Laura Borràs quan no és diputada des de fa més d’un any.

“Només una de les dues ja no és diputada al Congrés i soc jo. Que per il·lustrar aquesta notícia polèmica TV3 faci servir imatges meves i de dos presos polítics de Junts quan cap dels tres no som diputats al Congrés no deixa en gaire bon lloc la televisió pública de Catalunya”, escrivia en un missatge que ràpidament es viralitzava.

Només una de les dues ja no és diputada al Congreso. I soc jo. Que per il·lustrar aquesta notícia polèmica TV3 faci servir imatges meves i de 2 presos polítics de @JuntsXCat, quan cap dels 3 no som diputats al Congreso no deixa en gaire bon lloc la televisió pública de Catalunya. https://t.co/57jJRF9UJp — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) September 10, 2022

TV3 rectifica i demana perdó a Laura Borràs

Com era d’esperar, la denúncia va generar moltíssima fúria contra TV3 i aquesta va veure’s forçada a demanar perdó: “Les imatges que il·lustren aquesta notícia són d’arxiu, no tenen relació amb el moment actual i no s’haurien d’haver fet servir. Ens disculpem”.

Laura Borràs ha volgut compartir la captura del perdó: “Gràcies per les vostres disculpes en públic i en privat a Els Matins. Disculpes acceptades. Ser exigents i autoexigents amb els nostres mitjans públics també és un índex de qualitat democràtica”.

Gràcies per les vostres disculpes en públic i en privat @elsmatins . Disculpes acceptades. Ser exigents i autoexigents amb els nostres mitjans públics també és un índex de qualitat democràtica. https://t.co/8yKOgknoBg pic.twitter.com/4MTW948U3S — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) September 10, 2022

Amb això es demostra que TV3 continua encadenant una polèmica rere una altra, el que no els deixa en bon lloc. Els teleespectadors no han tingut filtre i els han dit de tot per aquest error, el que creuen que no haurien d’haver comès perquè pot donar a entendre una cosa que no és i que pot fer molt de mal a la president de Junts.