Rovira reclama a l’ANC i Junts que concretin “com faran la independència”

La secretaria general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha reclamat a l’ANC i Junts per Catalunya que concretin “com faran la independència”, després de les proclames de l’Assemblea reclamant els partits que executin la separació de Catalunya de l’Estat espanyol. “Que expliquin com aconseguiran els suports polítics”, ha reclamat Rovira, en una entrevista a El Món a Rac1.

Oriol Junqueras en l’acte d’ERC a la Diada del 2022 / ERC / Marc Puig

“El Primer d’Octubre no el va seguir tot el país”

Rovira ha explicat com durant el 2017 l’independentisme va reclamar els suports internacionals sense èxit i assegura que les últimes resolucions internacionals han estat un “èxit”. “Hem d’anar picant pedra. A nivell internacional, no saben el que sabem nosaltres”, ha assegurat la secretària general republicana, que aposta per la taula de diàleg per desligitimar l’Estat espanyol. “El Primer d’Octubre no el va seguir tot el país. Hi va haver ajuntaments que no el van convocar, que eren els que tenien més població”, ha recordat.

Considera que l’objectiu de la Diada era anar contra ERC

Preguntada sobre la manifestació de la Diada d’aquest diumenge, Rovira ha afirmat que l’objectiu d’ahir era anar contra Esquerra Republicana. “Nosaltres convoquem mobilitzacions mobilitzadores. Volem tornara ser el milió i mig que representi la transversalitat”, ha assegurat. Rovira ha explicat que “hi havia gent d’ERC desolada, perquè van sentir moltes crítiques. “Si això va d’anar contra ERC, no guanyarem”, assegura.

Respecte a la proposta de Junts per Catalunya de dur a terme un nou Estat Major, Rovira considera que “mai s’ha deixat de parlar”, mentre que afirma que pel que fa a la reclamació de reformular la taula de diàleg, assegura que a l’acord s’especifica que “hi aniríem junts fent confrontació”.