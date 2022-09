Pere Aragonès: “Estem aconseguint retornar el conflicte a la política”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha reivindicat la seva obra de govern en el missatge internacional amb motiu de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre. Aragonès ha posat en valor que el seu executiu està “aconseguint retornar el conflicte cap a la política”. “Ho fem arribant acords per facilitar la fi de la repressió, per acabar amb l’amenaça de la desjudicialització”, ha dit el president aquesta nit.

Per això, el president considera imprescindible “facilitar” una negociació que abordi “el fons del conflicte polític amb l’Estat”. “Catalunya serà el que la ciutadania decideixi”, ha dit contundentment Aragonès des del Fòrum romà d’Empúries, lloc que era l’espai de trobada de la ciutadania i el centre neuràlgic de l’activitat en l’època romana. El president veu “inevitable” que Catalunya tornarà a votar, ja que “és la proposta que genera més consens”.

El primer cop que un president fa el discurs des de terres gironines

Es tracta del primer cop que el president de la Generalitat du a terme el discurs de la Diada des de terres gironines, envoltat de jaciments romans. Durant el discurs, s’hi pot observar, al final del carrer principal de la ciutat romana, la porta de la muralla meridional que hi donava accés. L’espai escollit és el Fòrum romà (s. I aC-II dC), centre social, econòmic i polític on s’hi aixecaven els principals edificis de la ciutat. Durant els primers segons del discurs es pot veure la restitució parcial del porticat, mentre que la introducció inicial del missatge està inspirada en els fragments del poema “Endavant!” de Joana Raspall escollides pel cartell de la Diada d’aquest any: “Trepitja ferm, que el lloc és teu”, “Respira fort, que l’aire és teu” i “Parla ben clar, que el mot és teu”.

Reivindica com ha resolt la qüestió del castellà a les aules

Aragonès també ha volgut reivindicar que per primera vegada en els últims anys cap centre educatiu veurà com li “imposen” el 25% de classes en castellà. També ha volgut constatar que al setembre 25.000 nens han començat l’escola bressol “sense que suposi un cost afegit per a les famílies”. També ha volgut cridar l’atenció en l’aposta del seu executiu per la indústria, així com l’energètic a pública. Alhora, ha fet una crida a enfortir el sistema de Salut pública després de la covid-19 i ha volgut constatar com una República Catalana solucionaria “l’inacceptable” servei de Rodalies.

El president, en el principi de la seva intervenció, ha definit Catalunya com una terra d’acollida, oberta al món i que “mai deixa de mirar Europa”, i ha finalitzat reivindicant les manifestacions històriques de l’Onze de Setembre on s’ha reclamat la independència i el dret a decidir.