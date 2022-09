Sànchez “entén i respecta” l’absència d’Aragonès a la Diada

L’expresident de l’ANC, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest dijous que entén i respecta la decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de no anar a la manifestació convocada per l’ANC el pròxim 11 de setembre. En aquesta línia, Sànchez, que va ser l’encarregat de negociar amb el president l’actual pacte de Govern, ha defensat “l’autonomia institucional” d’Aragonès assegurant que “entenc que el president Aragonès decideixi no anar-hi” en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. El també exsecretari general de Junts, a més, també ha afegit que no comparteix la creació d’una llista cívica, que planteja el manifest de l’ANC, per tal d'”implementar el mandat de l’1-O” i ho atribueix a “excessos verbals per inflamar la dialèctica” de cara a la mobilització. “Jo no m’apuntaré mai a la crítica contra els partits perquè pot tenir una deriva populista”, ha alertat defensant que les formacions polítiques són “imprescindibles”.

Tot i aquesta crítica a la línia de l’Assemblea, Sànchez ha recordat que l’ANC “sempre ha tingut un to exigent i crític” i que en totes les manifestacions per la Diada que s’han convocat fins ara el manifest ha inclòs alguna “expressió d’exigència crítica cap a la classe política”. Alhora, ha clos que “l’ANC no és l’enemic de ningú”, ha dit assegurant que la protesta no és contra el Govern. En aquesta línia, Sànchez ha considerat que els partits han d’acceptar amb “una certa naturalitat” les crítiques i ha demanat “generositat per part de tots els actors” amb la mobilització de la Diada.

Dolors Feliu, presidenta de l’ANC / Mireia Comas

Crispació excessiva i polèmica per la Diada

Durant l’entrevista, el que fora número dos de Carles Puigdemont a Junts, ha lamentat que “vivim en una crispació excessiva en el món independentista” afegint que alguns sectors de l’independentisme “han tingut necessitat d’amplificar una opinió crítica”. En aquest sentit, Sànchez ha destacat que hi ha un “entorn molt actiu a les xarxes” que, segons ell, “no és molt ampli numèricament” però sí “molt actiu”. “S’ha entrat en una deriva d’enorme agressivitat”, ha opinat l’exsecretari general de Junts, que ha apel·lat a la “responsabilitat” dels polítics per “intentar reconduir” el malestar dins el moviment independentista cap a “mirades positives”.

Una nova oportunitat a Govern

Preguntat per si Junts és més fort fora o dins del Govern, Sànchez ha defensat que són més forts dins de l’Executiu sempre que es desplegui el pacte de Govern, i ha apostat per “donar-se una nova oportunitat” per a fer-ho, després dels resultats de l’auditoria interna de Junts que apunten a incompliments en alguns aspectes.

Aquestes declaracions de Sánchez arriben després que el president d’ERC, Oriol Junqueras, acusés Junts d’incomplir el pacte de Govern amb la taula de diàleg i de saltar-se l’acord pel qual els seus representants formarien part del Govern. Sànchez, però, ha sostingut que el pacte recollia que la delegació representaria “al conjunt de sensibilitats de l’independentisme”, sense concretar si havien de formar part de l’Executiu català. “Amb l’afecte que tinc a Junqueras, amb qui hem compartit moments importants que ens quedaran sempre en la memòria, o és una persona indocumentada, o és una persona que menteix”, ha criticat.