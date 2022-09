La CUP assegura sentir-se còmode en la manifestació de l’ANC

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha assegurat que la formació “es troba còmoda participant en totes les mobilitzacions populars” previstes per a la Diada, esmentant explícitament la manifestació convocada per la ANC, i veu comprensible la crítica al Govern.

“És comprensible que hi hagi una voluntat d’esmena al Govern quan el que fa falta és començar un nou cicle, avançar cap a la ruptura, avançar en el procés independentista”, ha considerat aquest dimecres en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la seva intervenció al II Congrés de la Formació Professional de Catalunya / ACN

Demana a ERC i Junts abandonar les batalles partidistes

Ha instat ERC i Junts a abandonar “les batalles partidistes, que l’única cosa que fan és generar més desmobilització i més desafecció”, i ha demanat a l’Executiu català mesures estructurals per a afrontar la conjuntura social i econòmica.

En aquesta línia, ha enlletgit a Junts que lamenti pocs avanços en el procés d’independència quan forma part del Govern, i ha considerat que també són responsables d’això: “No es pot estar en missa i repicant”.

Negociació dels Pressupostos

Reguant ha dit no haver abordat amb l’Executiu català la negociació dels pressupostos de 2023, però ha avisat que la CUP no avalarà uns comptes que pivotin sobre un “model socioeconòmic de macroprojectes especulatius”.

Sobre la seva causa pendent per no respondre a les preguntes de Vox durant el judici del 1-O, Reguant creu que la seva inhabilitació és una possibilitat, encara que no la tem, i ha afegit que això no li impedirà desenvolupar la seva activitat política fora de les institucions.

Tot i això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit aquest dimarts que els Comuns i la CUP són els seus socis prioritaris, ja que el seu Govern té un model “totalment diferent” al que proposa el PSC.