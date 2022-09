La CUP confirma que anirà a la manifestació de l’ANC i lamenta les baralles

El diputat de la CUP-NCG Xavier Pellicer ha lamentat les “polèmiques supèrflues” entre ERC i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) perquè “l’únic que fan és desmobilitzar la gent, que és la clau per avançar” amb el procés d’independència. En roda de premsa aquest dimarts des del Parlament, Pellicer ha confirmat que la CUP participarà a “totes les mobilitzacions de l’esquerra independentista” de l’Onze de Setembre. Pel que fa a la baralla entre l’ANC i ERC perquè el president Aragonès no assistirà a la manifestació en considerar que va contra els partits i no l’Estat, la CUP creu que té la “intenció d’amagar la falta de propostes” del Govern.

A banda, el diputat de la CUP ha criticat que “el Govern segueix estenent la mà al govern de l’Estat i renuncia a construir un full de ruta nacional i que millori les condicions de vida dels catalans” en aquest començament de curs polític. També ha lamentat que el Govern “fa seva l’agenda de la patronal i del retrobament”. Per això, ha fet una crida a “recuperar els carrers” mitjançant la mobilització popular per fer canviar el rumb del Govern i dels dos partits que el formen, ERC i Junts per Catalunya. “Sobretot el que cal és passar pàgina i obrir un cicle de ruptura amb l’Estat”, ha insistit.

En paral·lel ha exigit al Govern que promogui una sèrie de mesures com ara regular el preu de productes bàsics, recuperar el control dels serveis d’energia i aigua i expropiar habitatges a la banca i a fons voltors ara que comença una tardor que es preveu complicada per la crisi econòmica derivada de la guerra a Ucraïna.

El futur dels sis assessors de Borràs ara que està suspesa

Pellicer també ha parlat del futur dels càrrecs de confiança de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que es mantenen malgrat la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament. “Hi ha un buit perquè no es tracta d’un cessament sinó d’una suspensió”, ha assenyalat el diputat de la CUP, que ha explicat que la Mesa ha demanat a la vicepresidenta primera de la cambra, Alba Vergés, que encarregui un informe als lletrats i faci una proposta per resoldre el cas d’aquestes sis persones. “Per a nosaltres és fonamental el parer dels lletrats”, ha resolt Pellicer.