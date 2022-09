El Govern no aclareix si els consellers d’ERC aniran a la Diada de l’ANC

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que l’Executiu català serà present a la manifestació convocada per l’ANC amb motiu de la Diada però no ha aclarit si assistiran consellers d’ERC.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha assenyalat que, malgrat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no hi assisteixi, sí que anirà el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, així com la resta de consellers de Junts.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, a la sessió de control al Govern del Parlament, el 15 de desembre de 2021 / ACN

Creu que no passa res per les discrepàncies entre ERC i Junts

En ser preguntada per si algun conseller d’ERC assistirà, Plaja ha contestat que tots els membres del Govern tenen “llibertat per a decidir si estaran o no”, i així ho comunicaran en els pròxims dies.

La portaveu de l’Executiu ha reconegut que els socis del Govern –ERC i Junts– tenen opinions diferents sobre la manifestació de la Diada: “I no passa res, passa, ha passat i passarà amb altres temes. El Govern és capaç d’aïllar-se de les discrepàncies i de la dinàmica dels partits polítics i continuar treballant amb sintonia”.

No s’ha parlat d’això en el Consell Executiu

Després d’apuntar que no s’ha parlat d’aquest assumpte en la reunió del Consell Executiu, ha sostingut que per al Govern el més important és que la Diada “torni a ser una mobilització massiva independentista, festiva i del conjunt dels catalans”.

Plaja ha expressat el màxim respecte per a la manifestació de la ANC i ha afegit que els actes de la Diada, siguin institucionals o no, “són per a reivindicar l’orgull de país” i l’independentisme, per la qual cosa espera que siguin multitudinaris.

Després que la ANC hagi qüestionat el compromís de Aragonès amb la independència al no assistir a la manifestació, Plaja ha replicat que “la implicació del president pel projecte independentista no està en dubte, no es pot qüestionar”.