ERC redobla la pressió contra l’ANC amb una carta als militants

Esquerra Republicana ha redoblat la pressió contra l’Assemblea Nacional Catalana en una carta a la militància on lamenta la decisió de l’entitat d’“excloure una part molt important de l’independentisme” a la manifestació de la Diada d’aquest diumenge. Segons trasllada la formació als seus militants, la decisió de l’ANC “divideix i fa petit” el moviment, pel que justifiquen la seva absència en aquesta manifestació. “No podem compartir un manifest de convocatòria dirigit contra els partits independentistes i contra la feina que, amb molt d’esforç i sovint patint repressió, presó i exili, fan cada dia milers de persones compromeses amb la llibertat del país”, diu una part de la missiva que han enviat als militants.

“La manifestació s’hauria de fer a favor de la independència i no en contra d’altres independentistes”, insisteixen en aquesta carta que s’ha fet pública aquest dimecres a la tarda. Malgrat tenir aquesta opinió de la manifestació, ERC trasllada als seus afiliats que hi haurà una representació de la formació en aquesta marxa “justament per reivindicar l’esperit del que va ser una organització civil inclusiva, motor de la mobilització social”.

Reclamen “transversalitat i diversitat”

A banda, els republicans assenyalen que no poden compartir una manifestació amb l’ANC perquè el manifest divideix el moviment i creuen que la independència de Catalunya només es pot aconseguir “pel camí de sumar, d’integrar, de ser inclusius”. Per això recorden que el moviment independentista “s’ha fet gran quan ens hem donat la mà des de la transversalitat i la diversitat” i reclamen tornar a aquest camí.

ERC explica en la carta que ha reclamat “un esforç” a l’ANC perquè “replantegi” la convocatòria i s’hi inclogui “com els últims deu anys” a totes les “sensibilitats” del moviment sobiranista. Per concloure la carta, animen la militància republicana a mobilitzar-se als actes que hi haurà a tot el país i a sortir a reclamar la independència de Catalunya.