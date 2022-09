Josep Rius insta ERC a triar entre Sánchez i Junts

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha instat ERC a triar si prioritzarà el pacte d’investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, o el del seu homòleg català, Pere Aragonès, a l’entendre que hi ha “una macedònia de dos pactes d’investidura”.

“Aquí, ens hem trobat que hi ha una macedònia de dos pactes d’investidura, el que va permetre investir al president Pedro Sánchez i el que va permetre investir Aragonès, i en aquests dos pactes de legislatura faltarà veure quina prioritat li vol donar ERC”, ha avisat en una entrevista a Ser Catalunya.

Congrés de Junts a L’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

Assegura que han traslladat propostes concretes

Ha assegurat que en “aquestes últimes setmanes” han traslladat als republicans proposades concretes per a complir l’eix nacional del pacte de govern català que, segons l’auditoria elaborada per Junts, no funciona. Sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, Rius ha considerat que “res ha canviat des de fa cinc anys, de fet han augmentat les raons” per a demanar la independència.

En aquesta línia, s’ha queixat sobre el dèficit fiscal, la falta d’infraestructures, l’espionatge amb Pegasus, la infiltració de policies en organitzacions independentistes i que hi hagi “un president de la Generalitat i tres consellers a Brussel·les i una secretària general d’un partit a Ginebra”. Per tot això, ha insistit que la Diada sigui una jornada de reivindicació, ha considerat que no veuen “cap raó per a la qual Junts no hagi d’acudir a la manifestació” i ha animat a la ciutadania a participar.

Aragonès reivindica la taula de diàleg

En la línia contrària ha anat el president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que ha reivindicat la seva feina al capdavant de l’executiu i ha reafirmat la seva aposta, un cop més, sobre la taula de diàleg. També s’ha queixat de l’enfocament de l’ANC respecte la Diada, que creu que és excloent i és una crítica al seu executiu.