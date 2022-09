Cap conseller d’ERC anirà a la manifestació de la Diada de l’ANC

No hi haurà consellers d’Esquerra Republicana a la manifestació de la Diada organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana. Com ha avançat Nació Digital i ha pogut confirmar El Món, els consellers republicans no aniran a la manifestació d’aquesta entitat perquè no volen participar en actes “contra independentistes”. Aquesta és la mateixa raó que va donar el president Pere Aragonès quan va anunciar per sorpresa que no assistirà a la manifestació d’aquest diumenge. Aragonès va assenyalar que aquesta manifestació va “contra els partits i no contra l’Estat” per justificar la seva decisió i finalment tots els consellers d’ERC han optat pel mateix posicionament.

Així, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, el d’Empresa, Roger Torrent, la d’Acció Climàtica, Teresa Jordà; la de Cultura, Natàlia Garriga; i la d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, no seran presents a la manifestació malgrat que sí que aniran als actes institucionals de la Diada. Pel que fa a l’altre conseller d’ERC, el responsable d’Interior, Joan Ignasi Elena, ja havia anunciat prèviament que no hi assistiria perquè haurà d’estar al Centre de Coordinació conjunt (CECOR) dels Mossos per garantir la seguretat a la manifestació i a la resta d’actes que es faran durant el diumenge. A diferència dels consellers d’ERC, tots els de Junts ja van confirmar que sí que serien presents a la mobilització el passat divendres.

ERC va demanar a l’ANC que es replantegés la manifestació

Aquest dimarts la portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, va assegurar en roda de premsa que l’ANC “encara té temps” per replantejar la manifestació i fer-la “inclusiva i transversal”. La portaveu republicana va lamentar que l’ANC “hagi renunciat a la transversalitat i hagi optat per excloure, fer petit i dividir l’independentisme”. Això ja feia preveure la negativa dels consellers d’ERC a assistir a la manifestació, però el Govern ha evitat confirmar-ho en roda de premsa aquest mateix matí i no s’ha pogut confirmar l’absència dels consellers fins a primera hora de la tarda.