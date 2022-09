Junts es reuneix amb l’ANC enmig de la guerra amb ERC

Junts per Catalunya es reunirà aquesta tarda amb l’Assemblea Nacional Catalana, després de la trobada d’ahir a la tarda amb Esquerra Republicana. Per part de Junts hi assistiran la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, el seu secretari general, Jordi Turull i el president del seu grup parlamentari, Albert Batet. La reunió, que serà cap a les 16:45, tractarà sobre la proposta de l’Assemblea d’implementar la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola al Consell d’Europa.

Dolors Feliu / Mireia Comas

Reunió després de la trobada entre Govern i entitats

La reunió arriba després de la trobada que es va produir dimarts de la delegació del Govern, encapçalada pel president Aragonès i la consellera Vilagrà, amb les entitats. Allà, l’ANC va fer la seva proposta a l’executiu català, que va declinar rotundament. Els republicans es mostren ferms amb la seva aposta per la taula de diàleg i ampliar majories per guanyar legitimitat per la independència. Consideren que la seva proposta és la única vàlida i creuen que la proposta de l’ANC és una mesura màgica. Per això, en més d’una ocasió, els republicans han demanat propostes “fermes” a tant Junts, com ERC.

ERC, barallada amb Junts i l’ANC

Si la reunió del Govern, amb representants republicans, no va anar prou bé, tampoc va donar els seus fruits la trobada de la delegació de Junts amb la delegació d’ERC. Diferents fonts relaten un clima de tensió. Mentre Junts demana un espai de coordinació, una estratègia unitària al Congrés i la seva presència a la taula per no abandonar l’executiu català, els republicans es mostren ferms amb la seva aposta: taula de diàleg amb el govern espanyol.

En aquest context, mentre que els de Junts li fan el joc a l’ANC i els escolten, els republicans tenen el xoc amb les dues parts i no volen sentir a parlar d’unilateralitat. “La independència no és a tocar”, deia la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, mentre que el president d’ERC, Oriol Junqueras, explicava aquest dimecres a Madrid, que per aconseguir la independència no cal fixar terminis, sinó guanyar legitimitat. La guerra està servida entre els dos fronts: Junts li fa ullets a l’ANC, ERC es baralla amb els dos actius independentistes i Òmnium s’ho mira de reüll.