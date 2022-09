Puigneró escolta la proposta de l’ANC però admet que no és l’única vàlida

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defensat que “escoltar” la proposta de l’ANC no vol dir que sigui “l’única vàlida” per encarar la situació del ‘procés’. Preguntat per la seva decisió de desmarcar-se del rebuig de la Presidència a la proposta de l’ANC de declarar la independència durant el segon semestre del 2023, Puigneró ha reivindicat aquest dimecres que el Govern té el deure “escoltar totes les propostes”. Tanmateix, no ha concretat si dona suport a la plantejada per l’ANC. En aquest sentit, Puigneró veu “més necessari que mai” una direcció estratègica de l’independentisme, precisament, per valorar aquest tipus de propostes i per “definir el full de ruta” comú. “Tots hem de posar de part nostra per estudiar diferents propostes entre tots”, ha afirmat Puigneró des de Prullans, a la Cerdanya.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista amb l’ACN al Palau de la Generalitat, el 19 d’agost del 2022 / ACN/ Jordi Borràs

Aragonès assegura que cap membre del Govern dona suport a la proposta de l’ANC

D’altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que “cap” membre del Govern li ha transmès que “estigui en disposició de donar suport” a la proposta de l’ANC de declarar la independència el segon semestre de 2023. Una proposta, ha afegit, que “no és viable” i que comporta el perill de traslladar la sensació “d’improvisació” a la ciutadania en el camí cap a la independència. “Hem de traslladar que els projectes tenen viabilitat, que són segurs i que no sembli, amb tot el respecte, que s’hagin generat en 48 hores”, ha afegit. Aragonès ha insistit que actualment no es donen les condicions per aconseguir la independència i que cal seguir treballar en la línia actual.

Des de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), on ha visitat l’empresa Ondunova, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apuntat que la independència s’ha de guanyar “treballant-hi molt” per aconseguir suports internacionals i grans majories, i que la proposta de l’ANC no va en aquesta línia perquè transmet sensació “d’improvisació”.

La independència no es farà a curt termini

Deixant clar que totes les propostes “poden estar sobre la taula”, Aragonès ha assenyalat que la possibilitat d’assolir la independència en el curt termini no està en el pla de Govern perquè “no és viable”. “No es donen les condicions perquè això sigui possible i hem de treballar per generar condicions positives i tenir clar el camí, que passa per un referèndum reconegut per la comunitat internacional, aprofundir en un procés de negociació i generar consensos molt més grans a Catalunya”, ha afegit.

Sobre el fet que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, s’hagi desmarcat del rebuig del Govern a la proposta de l’ANC, Aragonès ha destacat que “cap” membre de l’executiu li ha dit que hi doni suport i ha atribuït les seves declaracions a la necessitat de “mantenir determinats equilibris” més que no pas al fet que la vegi viable o facible.