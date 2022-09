La crisi d’ERC amb l’ANC s’aguditza i divideix més el Govern￼

Nou xoc frontal en l’independentisme. L’Assemblea Nacional Catalana ha topat amb delegació del Govern de la Generalitat, representat pel president, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en la reunió en què l’ANC ha exposat la seva proposta d’executar la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola del Consell d’Europeu Mentre Òmnium i l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI) s’ho miraven de reüll, l’ANC i ERC han protagonitzat, un cop més, un intercanvi de retrets.

La manifestació de la Diada ja va provocar tensions entre els republicans i l’entitat independentista. Tot i els dubtes sobre si es mantenia la seva capacitat de mobilització, diumenge va fer una demostració de força reunint centenars de milers de catalans clamant a favor de la independència. Tot i l’èxit de diumenge, no sembla que hagin de canviar les coses pel que fa a la posició de la presidència del Govern.

I s’ha de dir específicament la presidència i no el Govern en el seu conjunt, perquè aquesta crisi està augmentant la divisió, com indica el fet que el vicepresident, Jordi Puigneró, de Junts, s’hagi reunit amb l’ANC després de la trobada que hi han mantingut Aragonès i Vilagrà i ha fet saber que la resposta de negativa rotunda donada a l’Assemblea no és la posició del Govern en la seva totalitat. De fet, Vilagrà no ha pogut evitar que se la veiés molesta per la reunió de Puigneró quan els periodistes li han preguntat què n’opinava, i ha acabat restant relleu institucional a la trobada i qualificant-la de “privada”.

En el discurs de la Diada 2022, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha exigit al Govern que “faci la independència o convoqui eleccions” | ACN

L’ANC demana eleccions

Tot i que Junts i Esquerra Republicana s’han obert a la proposta d’Òmnium de crear una taula que substitueixi el que havia sigut l’estat major del procés –que és el que estableix l’acord d’investidura entre els dos partits–, Vilagrà ha dit que abans cal teixir confiances per tornar a crear l’espai de coordinació. Des d’ERC asseguren que caldria un canvi d’actitud de l’ANC per seure en aquest nou òrgan: els republicans se senten hostigats per l’Assemblea i afirmen que no hi ha cap dubte dins del partit que han de mantenir la seva posició.

La trobada d’Aragonès i Viladrà amb les entitats, per tant, no ha anat bé. Mentre que aquesta part del Govern acusava l’ANC de fer una proposta “poc realista“, l’Assemblea deia que l’executiu català s’havia quedat immòbil sense canviar “ni una coma” el seu discurs d’abans de la Diada. Per això, en la línia de la manifestació de la Diada, la presidenta de l’Assemblea ha exigit a Aragonès que convoqui eleccions, en entendre que no estan fent la independència. “O independència, o eleccions”, assegurava Feliu diumenge. Doncs bé, ni una cosa ni l’altra, de moment. La portaveu del Govern, Patricia Plaja, ja havia volgut deixar clar aquest dimarts al migdia que ni es convocaran eleccions, ni “tenim a tocar la independència”.

ERC es manté ferma en la seva aposta per la taula de diàleg

Davant d’aquest escenari, Esquerra es manté la seva aposta per la taula de diàleg i en la idea crear una proposta transversal per fer créixer l’independentisme. Els republicans consideren que cal ampliar el 52% de suport a l’independentisme que es va aconseguir el 14F, per guanyar legitimitat i complicitats internacionals. Consideren que la taula de diàleg està en l’etapa de desjudicialització, una fase que Aragonès espera que es culmini abans del 31 de desembre. Tanmateix, la secretaria general del partit, Marta Rovira, ja va deixar clar que l’any 2023 serà un any sense avenços en la taula, ja que “és any d’eleccions”. Els republicans consideren que només hi ha la seva proposta sobre la taula i ha instat Junts i l’ANC que expliquin “com faran la independència”.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès

Òmnium aposta pel jovent

Davant d’aquestes tres peces sobre el tauler, Òmnium intenta dur a terme un discurs propi, distanciat del de l’ANC. ”Hem de crear un nou marc estratègic per a l’independentisme amb noves complicitats”, deia el seu president, Xavier Antich. És a dir, l’entitat vol iniciar una nova etapa per ampliar el suport a la independència. Per això, es vol focalitzar en el jovent i els sindicats.

En aquest context, Junts es desmarca de les conclusions d’Aragonès i Vilagrà i afirma que s’ha d’escoltar la proposta de l’Assemblea i valorar-la. El partit de Puigdemont està pressionant ERC perquè compleixin tres acords que consideren que els republicans no estan complint: en primer lloc, no hi ha un espai de coordinació independentista; el segon punt, és que no hi ha una coordinació entre els dos partits a Madrid; i el tercer és que no hi ha representants del seu partit a la taula de diàleg. Aquests “incompliments” poden provocar el trencament del Govern. Junts ha de ratificar amb les seves bases l’acord d’investidura. Si ERC no mou fitxa, l’opció del trencament podria augmentar el suport dins de Junts. “Així no anem bé”, deia Turull, mentre que Giró s’ha mostrat públicament a favor de seguir a l’executiu. No hi haurà eleccions, de moment.

Oriol Junqueras torna a escena a Madrid

Tots aquests moviments, encara enmig de la tensió al voltant de la Diada, coincideixen amb la tornada a l’escena pública de Madrid d’Oriol Junqueras. El president d’ERC farà conferència aquest dimecres al matí al Foro Nueva Economía, davant de representants dels sectors més influents de la capital espanyola, amb la intenció d’enviar un missatge de pressió al govern espanyol per desencallar la taula de diàleg i obtenir algun resultat que els republicans esperen que els permeti afluixar una mica la pressió que senten. Des que va sortir de la presó amb l’indult, Junqueras només havia fet una aparició pública al febrer, arran de les reunions que hi va mantenir amb els grups d’ERC al Congrés i al Senat. Aquest dimecres aposta per molta més projecció als mitjans espanyols, una manera de fer arribar missatges a Pedro Sánchez.