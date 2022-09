ERC insta Junts i l’ANC a fer propostes: “Només es basen en criticar-nos”

La portaveu d’Esquerra Republicana ha instat Junts i l’ANC a fer propostes, ja que considera que fins ara només s’han basat en criticar els republicans. “No podem quedar-nos en les proclames inútils i senzilles. Hem de ser útils a la ciutadania”, ha afirmat la portaveu, que creu que “el populisme i la política antipartits no ens ajuda a arribar a la República Catalana”. Així doncs els republicans insten als altres actors a explicar com volen fer la DUI i com la pensen implementar. “Això ja ho vam provar”, ha recordat.

En aquest sentit, Vilalta considera que l’única proposta que hi ha sobre la taula és la dels republicans, que es basa en la taula de negociació amb l’Estat espanyol, obrir complicitats a Catalunya i en l’àmbit internacional. “És l’única alternativa”, ha dit la portaveu republicana, que creu que l’independentisme només ha avançat quan ha sumat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l’acte d’ERC a la Diada del 2022 / Esquerra Republicana / Marc Puig

Aposta per mobilitzacions guanyadores

Pel que fa a la manifestació massiva de l’Assemblea Nacional Catalana que s’ha celebrat aquest diumenge, ha afirmat que volen tornar a convocar les “mobilitzacions guanyadores, on tothom s’hi senti a gust i que sigui de forma transversal”. Per això, considera que això “no va de repartir carnets” i ha recordat que l’adversari de l’independentisme és l’Estat espanyol. “No ens confonguem”, ha afirmat Vilalta, que creu que la Diada ha estat un dia de reivindicació dels drets i llibertats de Catalunya. Els republicans consideren que la manifestació de l’Assemblea no ha estat transversal ni oberta, i que ha anat contra el seu partit i el Govern que presideix el president Aragonès.

Vol un espai estratègic de forma transversal

Pel que fa a la proposta de Junts de crear un nou espai de coordinació entre les forces independentistes, ha afirmat que pels republicans “no hi ha problema en parlar amb tothom”. En aquest sentit, Vilalta explica que fa molt de temps que estan parlar amb tothom i aposta per reconstruir un consens estratègic. “Hem de dedicar-hi més forces”, adverteix. Per això, aposta per parlar amb les entitats i partits que siguin transversals i considera que va arribar un moment que aquest espai va deixar de ser “útil”.

Preguntada per la demanda de l’ANC de convocar eleccions i la possibilitat que Junts abandoni l’executiu català, considera que seria irresponsable, i aposta per enfortir el Govern de la Generalitat. “No es pot fer d’oposició i estar al Govern a la vegada”, diu.

En referència als pressupostos, ha reafirmat la seva aposta per negociar-los amb la CUP i els Comuns, i afirma que no és una prioritat negociar amb el PSC.