ERC exigeix lleialtat a Junts en una reunió “dura i exigent”

La cimera d’alt nivell que han celebrat aquest dimecres Junts per Catalunya, ERC i el Govern ha estat “dura i exigent” segons fonts coneixedores de la trobada consultades per l’ACN. Aquestes mateixes fonts apunten que ERC ha exigit lleialtat a Junts i deixar de desestabilitzar el Govern. La reunió s’ha celebrat al Palau de Pedralbes, on els dos partits s’han compromès a crear unes “condicions mínimes de confiança” perquè el procés pugui continuar.

Tot i aquesta petita entesa, la crispació entre els dos partits continua sent evident. ERC assenyala que no es pot crear cap espai de coordinació estratègica -l’estat major de l’independentisme- si no hi ha uns mínims de confiança i lleialtat, precisament el que han exigit a Junts. Aquest espai, assenyalen, no seria “ni útil ni honest”. Els dos partits coincideixen que refer els ponts entre ells no serà fàcil ni tampoc ràpid, però creuen que la reunió d’aquest dimecres ha anat bé per acostar una mica les postures.

Reunió tensa de 6 hores i mitja

La reunió que s’ha celebrat aquest dimarts al Palau de Pedralbes ja estava agendada des de la setmana passada, pel que no es tracta d’una trobada per reaccionar a la proposta de l’Assemblea Nacional Catalana de fer la independència en el primer semestre del 2023. La trobada ha estat tensa i exigent, segons aquestes mateixes fonts, i ha tingut una durada de 6 hores i mitja per la quantitat de qüestions a tractar.

Durant la reunió s’ha arribat a la conclusió que es recuperaran les reunions que es feien abans entre ERC, Junts i la CUP, així com les reunions amb les entitats independentistes. Això, de fet, és el que fixa l’acord d’investidura, que s’ha estat ignorant últimament perquè no avançaven. Sí que s’havien fet algunes reunions, però feia mesos que estaven aturades.