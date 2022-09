Giró afirma que el Govern “és molt millor” amb els consellers de Junts

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha reconegut que “és perfectament possible” que Junts abandoni el Govern, però tant possible com ho és que hi continuï. En una entrevista aquest matí a El matí de Catalunya Ràdio, Giró ha defensat “el valor afegit inqüestionable” que els consellers de Junts aporten amb la feina que estan fent. Ha assegurat que “aquest govern és molt millor amb els consellers de Junts que sense ells”.

Una decisió de la militància

Així i tot, Giró ha remarcat que l’última paraula la tindrà la militància. Ha recordat que es va donar de marge fins després del debat de política general per poder negociar amb ERC i exigir que complissin alguns punts de l’acord d’investidura del president de govern que no s’estan complint. El conseller ha detallat que deixaran passar unes setmanes abans de celebrar una nova consulta entre els militants de Junts i que s’expressessin sobre la possible ruptura amb el Govern.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, a l’acte commemoratiu de Ramon Trias Fargas / ACN

Demana a l’ANC un full de ruta per a la independència

Sobre la proposta d’una DUI per a la tardor de l’Assemblea Nacional Catalana, Jaume Giró ha defensat que cal escoltar totes les propostes. Preguntat per si veu realista aquesta idea de l’ANC, el conseller ha admès que veu l’actual situació d’una manera “diferent” i que creu que cal entendre la situació actual. “Veig que hi ha un Estat espanyol que per defensar el principi d’integritat territorial i la monarquia està disposat a tot“, ha dit, i una Unió Europea que “va mirar cap a un altre costat el 2017”. Per això, Giró considera que si les coses es fan de la mateixa manera, el resultat també serà el mateix.

Així i tot, el conseller d’Economia ha posat èmfasi en el fet que, actualment, “hi ha més independentistes que fa 20 anys” i assegura que si les coses es continuen fent bé, “en 10 anys n’hi haurà més”.