Reunió entre ERC i Junts per reconduir la crisi al Govern

Cimera sorpresa entre Pere Aragonès i Laura Borràs. Els dos presidents han dinat junts aquest dimecres per abordar la crisi de Govern segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar El Món. Ara bé, no ho han fet sols sinó acompanyats dels seus homes de confiança. Durant la reunió, que encara dura passades les set de la tarda, s’han tractat les qüestions generals de la relació entre els dos partits i altres fets més concrets. Tot per evitar l’ultimàtum de Junts per Catalunya, que ha amenaçat amb deixar el Govern després del debat de política general si no es compleix amb l’acord de Govern que estableix la creació d’un estat major de l’independentista.

A la trobada hi han participat els presidents del Govern, Pere Aragonès, i la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, així com la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la portaveu republicana, Marta Vilalta, el president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, i per part de Junts el secretari general, Jordi Turull, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, el portaveu del partit, Josep Rius, i Albert Batet.

Creació d’un “estat major de l’independentisme”

Segons la informació d’El Periódico, el punt principal que s’està tractant en aquesta reunió és la creació d’un estat major de l’independentisme que permeti avançar cap a l’alliberament nacional. Ara bé, algunes qüestions ho estan complicant, com ara el fet que ERC mantingui el veto a alguns membres de Junts a la taula de diàleg o que vulgui mantenir el seu pes a Madrid mentre Junts demana accions unitàries a les institucions estatals.

L’estat major és un espai de coordinació estratègica del moviment per avançar cap a la independència de forma unitària i sense les picabaralles recents per la Diada. L’independentisme, però, encara debat com han de ser els pròxims passos cap a la independència: l’ANC pressiona per fer la independència el 2023, però sembla una opció descartada pels partits perquè, a més, es tracta d’un any electoral.