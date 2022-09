Borràs denuncia al TSJC que no li donen accés a part de la prova que l’incrimina

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha presentat aquest matí el seu escrit de defensa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En el seu escrit, amb què nega de soca-rel les acusacions del ministeri fiscal, demana prova i aporta un “Preinforme pericial informàtic” que no s’ha pogut completar perquè la sala Civil i Penal no ha donat trasllat del material informàtic que consta a les actuacions per completar l’estudi.

Per altra banda, l’equip d’advocats de Borràs, Gonzalo Boye i Isabel Elbal, demanen als magistrats testimonis com els exconsellers de Cultura Ferran Mascarell, Santi Vila i Lluís Puig. Per altra banda, la defensa de la presidenta del Parlament suspesa nega que hagi existit cap fraccionament de contractes, falsedats punibles ni decisions arbitràries quan era la directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). De fet, hàbilment la defensa deixa que sigui l’acusació que en faci el relat. També demana en l’escrit poder declarar després de practicar la prova de la vista oral.

Sense part de la prova

La defensa fa especial incidència en un la manca de part de la prova que el ministeri públic hauria utilitzat per incriminar Borràs. En concret, arxius informàtics com correus electrònics o missatges privats a través de serveis de missatgeria. Un gruix de prova que els advocats han volgut sotmetre a peritatge però que no l’han pogut completar perquè la instrucció encara no els hi ha donat trasllat tot i que la fiscalia ja ha presentat el seu escrit de qualificació.

Laura Borràs, en un moment de la seva intervenció a la cloenda de la UCE/UCE

Així, per complir amb els terminis, els lletrats han aportat com a document adjunt un “preinforme” sobre “les evidències que consten a les actuacions perquè “no han pogut efectuar-se al complert, donat que els pèrits necessiten material informàtic intervingut així com altres arxius que ja van ser sol·licitats i admesos, però dels que encara no se n’ha donat trasllat”. D’aquí, que la defensa alerti al tribunal que demanarà a través d’un altre escrit, la suspensió del termini per qualificar a fi i efecte que els perits completin el seu informe.

Testimonis i declaracions

Per altra banda, la defensa també ha demanat a la sala que se citi com a testimonis els exconsellers Cultura Ferran Mascarell, Santi Vila i Lluís Puig, l’actual delegat de Catalunya a l’Alguer, Joan Elies Adell, així com els agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil que han participat en la instrucció de la causa.

Així mateix, tot argüint la presumpicó d’innocència, Borràs ha demanat prestar declaració judicial un cop s’hagi celebrat tota la prova oral del judici. “Entén aquesta part que l’aclariment més gran dels fets o el descobriment de la veritat tindria millor encaix quan l’acusat, una vegada presenciada la prova de càrrec, tingui l’oportunitat de declarar o acollir-se al seu dret de no declarar”, argumenta l’escrit. La fiscalia li reclama sis anys de presó per a Borràs per prevaricació i falsedat en document mercantil. La defensa nega sense embuts cap fraccionament i cap actuació que tingui un il·lícit penal en la seva tasca com a directora de l’Institut de les Lletres Catalanes.