Junts tampoc avala la proposta de l’ANC i se centra en l’acord de Govern

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha criticat que Junts per Catalunya tampoc avali la seva proposta d’executar la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola del Consell d’Europa. “Volen la independència sense posar res sobre la taula”, ha dit Feliu, tot i que ha matisat que no és un “no rotund” com el del president Pere Aragonès.

La presidenta Laura Borràs, el secretari general Jordi Turull i el president del grup parlamentari Albert Batet s’han reunit aquesta tarda amb l’ANC per valorar la situació política després de la Diada / Junts

Feliu ha afegit que Junts no es nega a tenir-la damunt la taula, i que el partit està “centrat” en intentar “tirar endavant” el pla de legislatura d’acord amb el Govern.

La presidenta de l’entitat ha afegit que no li ha semblat pas que Junts proposés res al debat de política general de finals de mes, en la línia d’aixecar la independència: “No ho tenen tancat, però més aviat sembla que no”.

Junts veu compatible marcar un horitzó en el temps amb l’acord d’investidura

Tot i això, la presidenta de Junts, Laura Borràs, i el seu secretari general, Jordi Turull, han traslladat a l’entitat que consideren que l’acord de legislatura és compatible amb marcar un horitzó en el temps per assolir la independència. “En coherència amb el discurs del president de la Generalitat Pere Aragonès durant el debat d’investidura, quan va assegurar que es presentava per ‘culminar la independència’”, diu el partit de Turull en un comunicat.

Junts vol formar una direcció estratègica

Amb això, Junts també ha volgut traslladar a l’Assemblea la necessitat de formalitzar una direcció estratègica que agrupi partits i entitats independentistes, tal com li va proposar el partit de Puigdemont a ERC, el passat dimecres a la tarda. Amb això, les dues entitats han coincidit en la necessitat de potenciar la mobilització.

A la reunió, per part de Junts hi han assistit Laura Borràs, Jordi Turull, i el president del grup parlamentari, Albert Batet. Per la part de l’Assemblea, hi ha anat la seva presidenta, Dolors Feliu, el vicepresident, Jordi Pesarrodona, i Josep Lluís Rodríguez. L’ANC també ha anunciat que es reunirà demà amb el Consell per la República a Waterloo.