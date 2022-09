La CUP avisa el Govern que està “molt lluny” d’aprovar els pressupostos

El diputat de la CUP Carles Riera ha avisat el Govern que està “molt lluny” d’aprovar els pressupostos per a l’any que ve. En una entrevista a Els Matins de TV3, Riera ha descartat que puguin “aprovar uns pressupostos per avalar polítiques del Govern que van en contra de les prioritats del país“. El cupaire també ha assegurat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, té el PSC com a “soci preferent” per aprovar les decisions importants del país. Per això, assegura que “seria estrany” que Aragonès pretengui que sigui la CUP qui aprovi els pressupostos del Govern.

El diputat de la CUP ha confirmat que el partit encara no té data per a una reunió amb el conseller d’Economia, Jaume Giró, per parlar dels pressupostos catalans. De fet, esperen que sigui el Govern qui es posi en contacte amb la CUP per proposar aquesta trobada. Això sí, una cosa que té clara Riera és que, si Giró els convoca, la CUP prioritzarà parlar de conceptes i sobre per què han de servir els comptes, abans de parlar de números.

La cimera ERC-Junts no respon a les necessitats del país

Sobre la trobada d’aquest dimecres entre les cúpules d’ERC i Junts, el diputat Carles Riera està convençut respon a “disputes de poder” entre els dos partits i a “tensions internes dins de JxCat” i no a les necessitats del país. Riera, a l’entrevista a Els Matins, ha assegurat que no veu que la reunió aporti novetats interessants per al país.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs / ACN

És possible la independència pel 2023?

Preguntat sobre la proposta de l’ANC de fer la independència durant el segon semestre del 2023, Riera ha defensat que el focus no s’ha de posar en el quan sinó en preparar les condicions perquè sigui “efectiva i irreversible”. Així i tot, el diputat de la CUP ha remarcat que no seria legítim que algú s’apropiés l’èxit de la mobilització de la Diada per a la seva estratègia.

La proposta de la CUP per aconseguir la independència passa, primer, per plantejar un “pols” a l’Estat de tal magnitud i durada que generi un conflicte que faci “inevitable” una solució política democràtica. Per tant, Riera defensa que, avui dia, els esforços han d’estar centrats en preparar les condicions perquè això passi.