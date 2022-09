Puigdemont denuncia una agressió a Viena al crit de “a la cárcel”

El president a l’exili Carles Puigdemont ha denunciat una agressió a Viena amb el crit de “a la cárcel” al seu compte de Twitter. L’agressió ha estat a l’aeroport, on un individu ha colpejat l’espatlla del president i se n’ha anat corrents. “Sense tenir la valentia de donar la cara”, ha dit Puigdemont.

El president ha expressat que el viatge a Àustria ha estat “profitós” i amb “molt bona acollida”. Més enllà de l’agressió, afirma que ha estat un “honor visitar les tombres dels emperadors i llegir aquesta inscripció en la de Joseph I, i també les tombes d’alguns dels milers de catalans que van anar a Viena a l’exili, després del 1714”. El president a l’exili creu que a algunes persones els hi molesta que pugui circular lliurement per Europa i pugui fer aquest tipus de conferències.

Suposo que això molesta determinats personatges. Als qui no volien que la universitat m'acollís, per exemple. I a l'individu que a l'aeroport m'ha colpejat l'espatlla cridant "¡a la cárcel!" i se n'ha anat corrents sense tenir la valentia de donar la cara. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 23, 2022

Viatge a Viena

Puigdemont va viatjar aquest dimarts a Viena per pronunciar la conferència ‘The Contestation of Statehood and Sovereignity in Europe: The Case of Catalonia’ convidat per la Central European University de la capital austríaca. La conferència que es va dur a terme aquest dijous, s’hi va parlar de la qüestió catalana. Allà, Puigdemont ha instat un altre cop a la unitat en una conferència des de Viena. El president ha dit que confia que ERC respectarà l’acord de Govern i quan se li ha preguntat sobre la possible sortida de Junts del Govern ha assegurat que no hi ha cap “ultimàtum” de Junts sobre la taula. “Junts som més forts”, ha dit per insistir en la idea que té l’”esperança” que ERC respectarà l’acord. Tot i així, ha dit que creu que és “normal” que Junts exigeixi a ERC que es respecti el pacte d’investidura malgrat no ser cap ultimàtum.

Debat amb els estudiants

A la conferència, el president ha participat en una taula rodona amb els professors de Relacions Internacionals Erin Jenne i Michael Miller i també ha debatut amb els estudiants i professors assistents. Durant aquest divendres, s’ha reunit amb membres de la societat civil i personalitats de la cultura austríaca i vienesa.