Laura Borràs: “La primera turullista soc jo”

La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha dit que la primera turullista és ella, després de ser preguntada pels resultats a les eleccions internes de Junts per Catalunya, en les quals els afins a Jordi Turull van guanyar en gairebé totes les demarcacions. “Què vol dir es llistes els afins a Jordi Turull? Qui ha decidit que les persones que han obtingut el favor no són afins a Laura Borràs?”, ha dit la presidenta suspesa del Parlament, en una entrevista al Diari Ara. Borràs ha assegurat que encara que hi hagi diverses sensibilitats, el partit “té una ànima en moviment”.

Alhora, creu que la independència s’hauria d’haver culminat el 3 d’octubre, quan tothom estava als carrers. Amb això, Borràs assegura que s’ha d’implementar el referèndum del Primer d’Octubre amb la mateixa fórmula que com es va organitzar-se: “Unitat, determinació i eficàcia”.

Critica el Govern de Pere Aragonès

També ha criticat l’acció de l’executiu que encapçala Pere Aragonès tot recordant que “els partits seriosos quan contreuen acords els compleixen”. En ple debat sobre el futur de la coalició entre Junts i ERC, Borràs ha assegurat que “la qüestió no és entrar o sortir del Govern sinó que amb aquest govern no s’avança cap a la independència i no es compleixen els compromisos signats”. D’altra banda, la presidenta de Junts ha recordat que Aragonès es va comprometre en el discurs d’investidura a culminar la independència.

“Si això és així i ell ho va dir, amb l’acord que ERC ha signat amb Junts ha de poder ser així”, ha dit. Segons Borràs, el debat de política general de la setmana que ve, al qual assistirà com a convidada, servirà per “visualitzar quin és el rumb polític que segueix el Govern”.

La sortida del Govern, un fracàs

La dirigent de Junts ha admès que la sortida del Govern seria un fracàs i ha demanat a ERC que faci “tot el possible per complir” la seva part dels “acords signats”. En aquest sentit, ha recordat que el pacte de govern deia que hi havia d’haver “una direcció estratègica del moviment i unitat a Madrid” i ha lamentat “algú que defensa tant el diàleg amb l’estat espanyol li costi tant dialogar amb els independentistes catalans”, en referència a ERC.