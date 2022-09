Vergés cessa quatre dels sis assessors de Laura Borràs

La Mesa del Parlament ha decidit aquest dijous prescindir de quatre dels sis assessors de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. La decisió l’ha assumit per la presidenta en funcions, Alba Vergés, que ha optat per cessar els quatre perfils més polítics i propers a Borràs. Entre ells, el cap de gabinet i el cap de premsa de la Mesa. Els altres dos assessors de Borràs -tècnics assessors de Presidència- mantenen els seus llocs de feina, però a partir d’ara faran funcions de secretaria de la Mesa. La decisió ja s’ha comunicat a aquests assessors i el cessament es farà efectiu el 30 de setembre un cop el signi Vergés.

Les noves funcions d’aquests tècnics assessors que continuaran a la Mesa seran portar l’agenda parlamentària i d’actes institucionals, revisar les ordres del dia de la Mesa i gestionar la rebuda d’audiències a la cambra. La decisió l’ha comunicat el departament de premsa del Parlament, que ha assenyalat que després d'”identificar les funcions i les necessitats” de la situació i fer diverses entrevistes per buscar un “encaix” per als sis assessors s’ha optat per acomiadar-ne quatre.

La Mesa ha estat buscant “solucions” fins ara

El passat 13 de setembre la Mesa va assenyalar que estava buscant “solucions” per a la situació d’aquests sis assessors de Borràs ara que ella està suspesa com a presidenta de la cambra. En aquell comunicat ja es va dir que es volia resoldre la solució “tan aviat com es pugui”, però no es van fixar terminis. Finalment la decisió s’ha pres aquest mateix dijous. Per tant, deu dies després d’aquell comunicat on van explicar que treballaven “per veure quina és la proposta” i que Vox proposés el cessament de tots sis, s’ha optat per acomiadar-los. Cal recordar que el personal eventual del Parlament es cessa automàticament quan cessa la persona que els ha nomenat o quan aquesta ho decideix. Aquesta situació era insòlita perquè Borràs només està suspesa, encara no se l’ha cessat.