Jugada del TSJC per evitar que Costa els boicotegi l’arrencada del judici de la Mesa

El cas de la Mesa de Roger Torrent tindrà un nou protagonista. Un advocat d’ofici escollit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i designat “ad cautelam” per a l’exvicepresident del Parlament Josep Costa. L’objectiu de la sala civil i penal del TSJC és evitar que s’hagi de suspendre la vista oral del judici, prevista per començar el proper 5 d’octubre. Com que temen que Costa decideixi no assistir -hi i s’hagi de demorar l’inici de la vista, li designen un advocat d’ofici, que el podria representar per ser jutjat en absència. A més, en una altra resolució, la Sala atura la nul·litat d’actuacions que Costa reclama i assegura que caldrà demanar-la al començament de la vista oral, en el moment processal “oportú”.

D’aquesta manera, els magistrats li fan la guitza a Costa designant-li un lletrat: així no podria al·legar indefensió i la nul·litat es discutiria en les qüestions prèvies que pertoca examinar just abans d’iniciar el judici. Costa prepara un recurs davant aquesta situació que qualifica “d’inèdita” perquè “ningú pot interferir en la defensa d’un altre sense permís”.

D’altra banda, en una altra provisió, la sala ha dictat permetre a l’exsecretari de la Mesa Eusebi Campdepadrós declarar en darrer lloc, després dels testimonis. Una opció que en primera instància li van denegar però que ara els magistrats han admès.

Part de la interlocutòria amb què el TSJC mira d’evitar haver de suspendre el judici/QS

L’antídot contra el factor Costa

En la provisió de la sala, del passat 8 de setembre però comunicada avui a les parts i a la que ha tingut accés El Món, el tribunal no amaga que se’n refia menys de Costa que d’un indi ferit. “En exercir el senyor Costa l’autodefensa en solitari, i preveient que l’esmentat senyor no comparegui al acte del judici oral, com li permet l’article 786.1 apartat segon de la llei d’enjudiciament criminal, atès que les penes sol.licitades per a ell no són de presó superior a dos anys, ni de sis anys en cas de ser la pena de diferent naturalesa. Per tal d’evitar la suspensió del judici per la manca de lletrat que el defensi, s’acorda que “ad cautelam” se li designi advocat pel torn d’ofici, per al cas que el senyor Costa no comparegués al judici oral, per tal de defensar-lo”, sentencien els magistrats.

L’ex president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident, Josep Costa, i els ex membres de la Mesa Eusebi Campdepadrós i Ariadna Delgado / ACN

Com una doble assegurança, el TSJC ha decidit un altra cosa. Els magistrats es neguen a respondre ara a Costa sobre la seva petició de nul·litat de les actuacions. Així, han dictaminat que l’haurà de defensar com a qüestió prèvia en el judici: si no hi va, no podrà fer-ho. D’aquesta manera, els magistrats adverteixen que en les qüestions prèvies del primer dia de la vista les parts “podran exposar la vulneració de drets fonamentals o nul·litat d’actuacions, etc”. “En conseqüència, en l’esmentat moment processal és quan la defensa del senyor Josep Costa Rosselló, o ell mateix actuant en la seva pròpia defensa, podrà sol.licitar la nul·litat d’actuacions que ara demana, sens perjudici de donar trasllat de l’escrit del senyor Costa a les altres parts per al seu coneixement, com a anunci de la seva petició”, raonen.

Costa, però, no s’estarà de braços plegats i ja ha anunciat un recurs davant una decisió que “no té cap antecedent”. Per una banda, hi el dubte sobre si es pot nomenar un advocat quan n’hi ha un de nomenat. “En tot cas, hauria de demanar la vènia”, opina. En segon terme, “com faran que un advocat estudiï el tema i si potser després no treballa, qui el pagarà?”, es pregunta Costa. “Tenen molta pressa per fer el judici”, conclou.